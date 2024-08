Dopo vent’anni chiude il Cherry Dance di Urago Mella

Federico Bernardelli Curuz

Non è bastata la raccolta fondi a salvare il locale di Urago Mella storico ritrovo famoso per i live

2 ' di lettura

La piccola luce di speranza, soffusa e calda come quella che avvolgeva gli ambienti del Cherry Dance, storico locale di Urago Mella - da quasi vent’anni un luogo di ritrovo apprezzato per concerti, attività culturali, iniziative ludiche, e per succulenti panini e responsabili bevute –, si è spenta nei giorni scorsi. Il Cherry Dance di via della Piazza 3a, nonostante il crowdfunding a cui hanno partecipato molti affezionati avventori, ha infatti chiuso per sempre i battenti. L’edificio – un antic