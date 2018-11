Fra Tóne e Batìsta? Ecco la Marta Enfiàda

La nostra famiglia immaginaria - abitata da persone che conosciamo benissimo anche se non sono mai esistite - cresce a vista d’occhio. Dopo che in una delle recenti puntate questa rubrica si era già occupata della Maria dei Spaèncc, di suo cugino Martì Strimìt, dello scontroso Bastià Contràre e del vetusto Carlo Códega, ecco che gli amici di Dialèktika segnalano nuovi parenti fantastici, i cui nomi evocano tratti paradigmatici.

La prima è la Marta Enfiàda. L’appellativo significa «gonfia», cioè insistente, petulante, noiosa. Dall’iconografia religiosa prende corpo invece la Maria Madalèna cói caèi lónc dré a la schéna mentre - pur attingendo dallo stesso àmbito - più irrispettosa è la definizione di Madunìna Enfilsàda per colei che voglia apparire forzatamente pia.

Torna decisamente ad un panorama laico il ben famoso Michelàs, ampiamente noto in ogni angolo di Lombardia perché la sua vita consiste tutta in maià, béer e ’ndà a spàs. Così come ci portano al mondo delle locandiere le due figure - la cui memoria è gelosamente custodita in redazione dai colleghi più agé - della Maria Catìa e della Marìa Cerimuniùsa. Ma la disperazione vera arriva se vi trovate costretti a ’ndà da Tóne a Batìsta, e cioè quando - magari alla ricerca di una risposta o di un aiuto - passate in continuazione da un ufficio all’altro, da un consulente all’altro, senza però cavarne un ragno dal buco. Tóne e Batìsta sono i nomignoli familiari dei Màcc de le ùre, i due automi che da 500 anni - piazzati uno su un lato e uno sull’altro - martellano la campana dell’orologio di Piazza Loggia. C’è da uscirne rintronati.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it