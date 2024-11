Dalla Valsabbia al Brasile, i 25 anni dell’azienda di giocattoli Calesita

Ubaldo Vallini

È stata fondata dalla famiglia Vacinaletti originaria di Vallio Terme: ora esporta in tutta l’America Latina

Una giostra realizzata da Calesita

Calesita, azienda brasiliana dal cuore valsabbino, nei giorni scorsi ha festeggiato 25 anni di inarrestabile crescita. Fondata, e ancora saldamente in mano, alla famiglia Vacinaletti originaria di Vallio Terme, oggi impiega 300 addetti e produce ogni anno circa 3 milioni di giocattoli che esporta in tutta l’America Latina. Il profondo legame con l’Italia e Vallio Terme è documentato anche nel nome dato ad una delle aziende del gruppo, quella che produce parti per i giocattoli, che ha preso il no