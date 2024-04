Dal maglio alla moderna siderurgia: Carlino Oliva racconta i suoi 98 anni

Camillo Facchini

Festeggiato il compleanno il 7 aprile, oggi al museo del ferro di Odolo il trailer del docufilm a lui dedicato

Carlo Oliva durante le riprese del docufilm © www.giornaledibrescia.it

«Anche le interviste g’ho de fà adès». Dopo che quarant’anni or sono un imprenditore valsabbino pur di non leggere i suoi conti sul giornale cercò di depistarci dicendo che il bilancio (ufficiale) che avevamo in mano non era il suo, ma quello di un omonimo, quella che Carlo Oliva, detto Carlino, ci riserva aprendo la porta del suo appartamento di Odolo è un’accoglienza da tappeto rosso e la chiacchierata che ne segue sarà piacevole, interessante ed educativa: per l’esperienza trasmessa dall’impr