Da Springfield a Loveno, in cerca degli antenati

Giuliana Mossoni

La storia di Louis Calvetti, nipote di coniugi che si sposarono in Valcamonica prima di emigrare negli Usa, è stata portata come esempio di questo fenomeno alla fiera Ttg Travel Experience di Rimini

Un tempo era parecchio difficile, oggi, soprattutto grazie ai social, rintracciare parenti lontani e mettersi in contatto con i luoghi delle proprie origini è divenuto molto più facile, anche se di mezzo ci sono migliaia di chilometri, oceani e montagne. Spesso basta mettere un post per ottenere informazioni nel giro di breve. È probabilmente anche per questo che non passa stagione in cui qualche straniero, spesso dal Sudamerica o dagli Stati Uniti, non arrivi in Italia sulle tracce del proprio