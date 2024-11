Da Brescia ad Atene per il derby, il «Pana» li premia con due regali

Francesco Venturini

Sergio Gandolfini e il figlio Lorenzo sono volati ad Atene per il derby tra Panathinaikos ed Olympiakos: il club li ha premiati con i biglietti per Milano e una maglia autografata

1 ' di lettura

Lorenzo e Silvio Gandolfini

«Prendi i bagagli, si parte!». Due bresciani, un compleanno da festeggiare, la passione per il basket e un regalo tanto bello quanto inusuale, che Sergio Gandolfini ha voluto fare a suo figlio Lorenzo in occasione della maggiore età. Partenza da Sanpolino, direzione Atene. Il motivo? Assistere al derby tra Panathinaikos ed Olympiakos in un muro verde, circondati da 18mila tifosi greci. Il viaggio «L’idea è nata dagli amici di Lorenzo – sottolinea il papà Sergio –, mio figlio aveva da anni il sog