Zaia: «Basta polemiche, da noi ci sono già pazienti bresciani»

«Non abbiamo lasciato solo nessuno, a Verona ci sono pazienti ricoverati da noi che sono arrivati in macchina, anche in terapia intensiva».

Lo ha precisato il presidente del veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti a proposito del ricovero di pazienti da regioni confinanti e rispondendo alle critiche sollevate, tra gli altri, dal sindaco di Brescia Emilio Del Bono.

«Intanto - ha aggiunto - c'è la Cross nazionale (Centrale remota operazioni soccorso sanitario, ndr) che smista i pazienti e che ha scelto giustamente di non coinvolgere le regioni in cui c'è pressione. A Verona ci sono pazienti da Brescia, eviterei - ha concluso - di fare polemica».

