Test sierologici, aperta un'inchiesta sull'affidamento a Diasorin

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla scelta di Regione Lombardia di incaricare con affidamento diretto la multinazionale Diasorin per la sperimentazione dei test sierologici per trovare gli anticorpi del Coronavirus, portata avanti in collaborazione col Policlinico San Matteo di Pavia. Lo ha appreso l'Ansa.

Il fascicolo è stato aperto dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Stefano Civardi ed è scaturito dall'esposto di un'impresa concorrente, la TechnoGenetics.

