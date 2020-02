Coronavirus: i malati in Italia sono 1.049, in Lombardia 615

Sono 1.049 le persone che ad oggi, In Italia, risultano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 29 persone decedute e 50 guariti in tutta Italia. Rispetto a ieri, quando si contavano 21 morti, sono otto le persone che quindi si aggiungono alla lista dei deceduti per il Coronavirus, secondo quanto comunicato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque 1.128 i contagiati.

I dati lombardi. Nella conferenza stampa quotidiana della Regione sono stati dati i numeri della Lombardia: «Ci sono sessanta guariti, con tampone negativo, e gli accessi giornalieri in ospedale continuano a diminuire». Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella ormai consueta conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus. «Siamo a 615 tamponi positivi realizzati su un totale di 5.723 tamponi realizzati, circa il 12% - dice -. Abbiamo 256 pazienti ricoverati, più 80 in terapia intensiva, meno rispetto ieri. Siamo a 23 decessi, tutte persone anziane e con patologie».

