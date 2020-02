Coronavirus, l'aggiornamento di Regione Lombardia

Dopo l'annuncio della chiusura delle scuole in Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna fino all'8 marzo, si attendono gli aggiornamenti della Regione Lombardia sia per quanto riguarda eventuali modifiche dei provvedimenti per la prossima settimana per contenere il contagio che per l'aggiornamento dei numeri sui malati

18.17 al via la conferenza stampa

18.19 assessore al Welfare Giulio Gallera: «I numeri: 615 contagiati, i tamponi sono stati effettuati su 5.723 persone. Ricoverati 256 persone, più in 80 persone in terapia intensiva, meno rispetto a ieri; 23 i decessi, tutti con patologie pregresse, anziani e con quadro clinico compromesso. 60 i dimessi perchè guariti. Gli accessi giornalieri in ospedale continuano a diminuire. Si sta pensando a come affrontare l'emergenza, terapie intensive, reparti ad hoc. Il sistema sanitario si sta organizzando per fronteggiare una necessità crescente, si pensa anche di richiamare medici in pensione perchè abbiamo bisogno di personale formato, infermieri e medici».

18.27 assessore al Bilancio Davide Caparini: «Siamo in contatto con il Governo per le misure economiche: interventi specifici per la zona rossa, per dare modo di ripristinare la normalità facendo entrare ed uscire le merci in sicurezza e ai lavoratori che stanno fuori alla zona rossa di entrare in servizio. Molte le misure: dagli avvisi di pagamento ai mutui sospesi. Non possiamo perdere tempo, farli attendere. Per questo sollecitiamo il Governo perchè riteniamo che il fondo per la cassa integrazione non sia abbastanza: dobbiamo trovare le dotazioni per sostenere l'economia lombarda. In una situazione dstraordinaria abbiamo bisogno di misure straordinarie».

18.33 Fabrizio Sala, vicepresidente Regione: «Confermiamo che le lezioni sono sospese, le scuole non sono chiuse: può quindi entrare il personale per le sanificazione, i docenti possono entrare a scuola e nelle università se ne hanno la necessità, può accedere il personale amministrativo».

Domande e risposte

18.38 Giulio Gallera: «Ci sono più di 900 posti in terapia intensiva in Regione. Inizialmente abbiamo riservato ai pazienti corona un centinaio di posti. Oggi stiamo lavorando per continuare a diminuire gli interventi programmati e lasciare ai pazienti malati più posti. Di mascherine ne abbiamo una quantità significativa».

18.41 Gallera: «Oggi le criticità le abbiamo su Cremona per una carenza di medici, ma stiamo recuperando. Per assumere i medici in pensione abbiamo bisogno di una norma e abbiamo scritto con il ministro Speranza la formula, mi hanno assicurato che lo faranno prestissimo e stiamo già iniziando a scorrere le liste».

18.45 Gallera: «Finora abbiamo liberato reparti per questi pazienti, ma l'Oms ci consiglia a garanzia di tutti di avere un ospedale dedicato. Per questo abbiamo creato una barriera: tutti quelli che arrivano con la polmonite vengono sottoposti al tampone e isolati. Le zone rosse restano quelle».

18.52 Sala: «L'obiettivo è evitare gli assembramenti: ho voluto dare l'anticipazione delle scuole perchè non si poteva attendere domenica. Entro domani uscirà il decreto del presidente. Le manifestazioni sono sospese. I concorsi sono sospesi, tranno quelli per le professioni sanitarie. Per palestre, cinema ecc... si saprà, il confronto è aperto. Stiamo cercando un equlibrio tra salute ed economia».

