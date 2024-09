Con Francesca Martinazzi un po’ di Borno è arrivato a New York

Iuri Moscardi

L’artista camuna al «Textile Month» della Grande Mela con un’opera che richiama il monte Altissimo

3 ' di lettura

L'esposizione a New York © www.giornaledibrescia.it

Dal 6 all’8 settembre il Monte Altissimo ha svettato tra i grattacieli di New York: l’artista camuna Francesca Martinazzi ha infatti esposto un’opera tessile intitolata alla montagna bornese alla mostra «1/2 Flex», tenutasi nella Grande Mela e parte del Textile Month organizzato ogni anno in settembre in città. Martinazzi ha tradotto il tema dell’esibizione, una riflessione sugli spazi abitativi newyorkesi, dall’inglese all’italiano e viceversa, attraverso la sua opera, che attualizza la tradizi