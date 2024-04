Ceretti e Rovato, una vita per il rugby in 5 minuti: il coach si schiera per l’addio (e fa assist)

Federico Bernardelli Curuz

Il tecnico torna in campo dopo 6 anni per chiudere la carriera e manda anche in meta un suo giocatore

Pierangelo Ceretti in azione - © www.giornaledibrescia.it

Cinque minuti (e un assist) in campo con quell’amata maglia rossoblù numero 10 addosso, giocati per l’ultima volta fianco a fianco con suoi uomini, contengono l’intero universo di coach Pierangelo Ceretti, applaudito domenica dal «suo» stadio Pagani di Rovato per un addio al rugby giocato da pelle d’oca. Occasione Il successo contro il fanalino di coda San Marco Venezia - battuto con un perentorio 61-7 dal Condor che riapre così la corsa al quarto posto -, la standing ovation dei tifosi sugli sp