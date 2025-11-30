Casali e i 100 km nel Sahara: viaggio e vittoria con l’amico Paolo

Vincenzo Cito

L’avvocato con studio in città ha trionfato nella manifestazione tunisina: «Ma non sono un supereroe»

Cristian Casali

Un’impresa può nascere anche da una grande amicizia, come quella fra l’ultramaratoneta Cristian Casali, 53 anni, e Paolo Franceschini, 57 anni, che da ragazzo sciava. Poi, abbandonato lo sport, aveva messo su peso. Proprio per aiutarlo a dimagrire Cristian se l’era scelto come compagno di allenamento. «Inizialmente si limitava a seguirmi in bici – ricorda –. Un po’ alla volta ha ricominciato a muoversi a piedi». Nel febbraio scorso si è accesa la scintilla davanti alla prospettiva di partecipare