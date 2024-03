Camionista di giorno, rugbista di sera: l’esordio in serie A di Daniele Boselli a 37 anni

Gianluca Barca

Il giocatore del Calvisano racconta: «A chi mi chiede cosa me lo fa fare rispondo che non mi pesa: passo dallo stare da solo in strada al gruppo»

Daniele Boselli in campo con la maglia del Calvisano - Foto © www.giornaledibrescia.it

Sì, viaggiare. Evitando le buche più dure... I viaggi di Daniele Boselli cominciano alle 4.30 del mattino. E finiscono dopo dodici o tredici ore. Giusto il tempo di tornare a casa, preparare la borsa e presentarsi all’allenamento sul campo di Calvisano. Boselli, di professione camionista, compirà 38 anni la prossima estate e lo scorso 24 febbraio ha esordito con la maglia giallonera in serie A, dopo una dozzina di anni di vera e propria gavetta nelle categorie inferiori. «Ho cominciato a giocare