Brescia solo sulla maglia: la squadra di baseball che rischia di sparire

Vincenzo Cito

L’Ecotherm da quattro anni non ha un campo e gioca perennemente in esilio, fuori provincia: «Così scappano i ragazzi»

Il baseball bresciano è a rischio

La frase che più colpisce fra le tante lasciate sulla pagina Facebook del club, l’ha scritta un praticante. «Che senso ha portare sulla maglia il nome di Brescia se poi nella tua città non ci giochi mai?». Nel baseball sta succedendo da quattro anni, un lasso di tempo enorme che non ha alcun precedente in Italia, in nessun’altra disciplina. I precedenti C’è chi ha scontato lunghe squalifiche, chi per capienza inadeguata ha dovuto traslocare altrove, chi ha risistemato il campo bisognoso di migli