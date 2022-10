Brescia, in Liguria spazio a chi ha giocato meno

Prima di tutto, il Brescia aspetta di ritrovare la sua guida, Pep Clotet. Se questa mattina l’allenatore catalano starà meglio, sarà pronto a dirigere la rifinitura in vista della partita con lo Spezia altrimenti nuovamente spazio al vice Gastaldello. Ancora fuori causa anche il direttore sportivo Giorgio Perinetti.

La preparazione per la trasferta in Liguria a ogni modo procede e allo stato attuale l’unico giocatore out per problemi fisici è il terzino destro Fran Karacic. Tutti gli altri sono convocabili e verranno fatte scelte necessariamente anche in funzione della partita di sabato contro il Venezia.

Quanto a chi scenderà in campo allo stadio «Picco» per la partita in programma alle 15 (diretta tv su Italia Uno, diretta testuale sul sito del Giornale di Brescia), la sensazione è che si vada verso un undici che privilegerà tutti quei giocatori che per svariati motivi hanno fino a qui giocato meno. In porta sicuramente ci sarà Andrenacci, in difesa tornerà Cistana e a sinistra potrebbe esserci Huard. In mezzo al campo dovrebbero rivedersi Ndoj e Labojko e davanti sarà l’occasione per vedere all’opera Niemeijer, ancora oggetto sconosciuto, Olzer e Bianchi che non sta riuscendo per il momento a ritagliarsi spazi importanti in campionato. Dopo pranzo il Brescia partirà per il ritiro.

