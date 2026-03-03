Giornale di Brescia
Abbonati
StorieCalcio dilettanti

Nel Botticino c’è un portiere che fa gol con la «7» sulle spalle

Giovanni Gardani
Si chiamo Sebastiano Bera, ed è stato schierato in quella posizione a causa dell’emergenza: «Un’emozione nuova: pensavo di fare più fatica»
Sebastiano Bera in azione - Foto Real Leno
Sebastiano Bera in azione - Foto Real Leno
AA

C’è qualcosa di più singolare, nel calcio, di un portiere che segna? Sì, ed è un portiere che segna giocando col numero 7, come un vero e proprio giocatore di movimento. La strana domenica di Sebastiano Bera, classe 2004, secondo portiere del Botticino di Seconda categoria, passa da qui. E da una statistica della quale, se non vi saranno altre occasioni eccezionali per abbandonare i pali, potrà fregiarsi: è andato a segno nell’unica presenza sin qui collezionata.

L’occasione

Non solo da giocatore di movimento, ma in generale. «Sin qui ho fatto il secondo del portiere titolare e dunque non avevo ancora visto il campo ma domenica c’è stata questa occasione, nella sfida in casa del Real Leno – spiega Sebastiano –. Avevamo 8-9 infortunati, nel nostro 4-4-2 mancava la seconda punta e mi è stato chiesto, dato che ero l’undicesimo, di giocare lì, provando a raccordare centrocampo e attacco. È stato strano, in panchina è stato pure suggerito al fotografo della società di casa di fare tanti scatti al sottoscritto, perché chissà quando ricapita di giocare ancora col numero 7. Certo, non avrei mai immaginato di segnare anche la rete della sicurezza».

Emozione nuova

Com’è stato il gol? «Sono stato bravo a seguire l’azione, la palla è arrivata in mezzo e io l’ho toccata in porta. Un gol facile per chi è abituato, per me un’emozione nuova, mai provata prima. Fuori dai pali avevo giocato soltanto nei Pulcini, poi dai 9 anni ho sempre fatto il portiere, anche nei tornei estivi e nelle amichevoli».

Gol a parte, come ti sei trovato? «Pensavo di fare più fatica. Io stesso avrei chiesto al mister di mettermi più lontano possibile dalla mia porta, perché so bene che un errore in difesa può costare più caro di un errore davanti. Però il caso ha voluto che mancasse proprio la seconda punta nello scacchiere titolare e così le due esigenze si sono sposate. Ho avuto il supporto dei miei compagni, della prima punta e dei mediani in particolare, che mi hanno consigliato cosa fare e come muovermi. Piano piano mi sono abituato».

Il futuro

Sei pronto a rifarlo? «No, direi che torno a fare il portiere, a meno che non ci sia bisogno di me. Domenica prossima dovrebbero rientrare alcuni infortunati. Magari in panchina potrei essere schierato come giocatore di movimento così da poter fare il doppio ruolo nel caso ci fosse bisogno. È un escamotage che abbiamo pensato».

E in campionato, come sta andando? «Ci siamo ripresi dopo un periodo difficile. La salvezza, da neopromossi, è il primo obiettivo e non è lontano. I play off, distanti 7 punti – conclude – sono un piccolo sogno. Vedremo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
portiereBotticino CalcioSebastiano BeraBotticino
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario