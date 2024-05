Boem: «Dopo 106 anni si dia degna sepoltura ai 94 soldati ritrovati al Tonale»

Il gardesano, alpino e appassionato di storia che ha ritrovato le fosse comuni in quota, ha lanciato un appello alla Soprintendenza. Solo 12 corpi sono stati per ora recuperati

Sergio Boem con una pala in uso ai soldati italiani - © www.giornaledibrescia.it

Lassù, sui prati del Tonale, dopo oltre un secolo la storia e la cronaca vanno ancora a braccetto. Le armi, grazie al cielo, tacciono dal 1918 e altre pagine di cruente battaglie non devono essere scritte. Si tratterebbe però di ristampare l’ultimo capitolo per accogliere un aggiornamento carico di significati e far calare un sipario di umanità su quello che fu uno dei teatri più estremi della Prima guerra mondiale. Sì, perché in quota, sulle pendici di Cima Cady, il gardesano Sergio Boem, alpin