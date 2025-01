Basket, Tomasoni protagonista a Ragusa dopo 13 anni alla Brixia

Vincenzo Cito

A vent’anni la giovane ala ha deciso di trasferirsi in Sicilia e lottare per un altro sogno: «L’obiettivo è tornare in A1 nel giro di due anni»

Ramona Tomasoni con la maglia della Nazionale - © www.giornaledibrescia.it

Quando nella scorsa stagione Ramona Tomasoni, ala, contro il Vobarno, segnò ben 42 punti con la seconda squadra della Brixia, era ormai chiaro che non l’avremmo più rivista in serie C, un campionato che fa da spartiacque tra chi vive il basket per divertimento e chi invece ambisce a ben altro. Fu una serata pazzesca, nel corso della quale la forte giocatrice originaria di Manerbio si trovò praticamente a sfidare da sola una formazione tra le più agguerrite della provincia. Si andò ai supplementa