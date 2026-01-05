Da New York a Brescia per fare la barba come una volta

Agli uomini fa il pelo e il contropelo. No, non li analizza mettendo in luce ogni loro difetto. Martina De Prospo fa loro la barba. E la fa (anche) con il metodo «old style» che trova la sua massima espressione nell’epoca pre-industriale e pre-avvento dei rasoi usa e getta. Martina della sua passione ha fatto un lavoro e dopo anni di studi e specializzazioni all’estero (fra Londra e New York) a marzo 2024 ha aperto la sua barberia «Blubonton» in corso Magenta in città.

La storia

«Sono nata a Benevento, ma mi sono trasferita da piccola qui a Brescia – racconta –. Mamma era parrucchiera e io sono cresciuta nei saloni di bellezza. Mi affascinava questa professione, soprattutto la parte legata al taglio maschile e alla barba. Così nel 2021 sono partita per Londra, dove ho fatto un corso per imparare la tecnica, mentre a New York ho lavorato in un negozio. In entrambe le città questo lavoro è legato a una tradizione centenaria».

Tornata da New York, un pomeriggio, mentre percorreva corso Magenta ha notato che all’interno di un locale erano in corso dei lavori di ristrutturazione. «Sono entrata e ho chiesto cosa stesse nascendo – spiega De Prospo –. Mi hanno risposto che stavano solo sistemando con l’intento di affittare lo spazio. Lì mi è nata l’idea, istintivamente. È stata una scommessa e posso dire che, per ora, l’ho vinta».

La barba con metodo tradizionale

Il rituale tradizionale della barba – l’«old style», appunto – in questi anni è tornato molto di moda in Italia e con esso anche la professione del barbiere: è la riscoperta di un mestiere antico, come la falegnameria e l’oreficeria, ad esempio. Mestieri a cui i giovani si stanno sempre più spesso tornando a dedicare e che parlano di una sempre più insistente richiesta di artigianalità da parte dei consumatori. «Qui vengono bambini, ragazzi e signori maturi – dice Martina –. In molti chiedono il rito della barba: è un momento di lentezza che si ritagliano e che dedicano a se stessi e che svela il bisogno dell’uomo di prendersi cura di sè».

Il taglio «old style» dura circa 45 minuti. «Faccio sedere il cliente e metto un panno caldo sul viso – spiega la barbiera – dopodiché applico una lozione pre-barba, e di nuovo un panno caldo. Si passa poi all’insaponatura e alla rasatura con la tecnica del pelo e contropelo con il rasoio chiamato “a mano libera”. Infine ci sono il panno freddo e un prodotto dopo-barba scelto in base alla pelle».

Luigi e Pina della Bottega Scapicchio a Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Oltre ad aver lavorato e studiato all’estero, De Prospo ha lavorato alla Bottega Scapicchio, nata nel 1820 per mano di Vincenzo Scapicchio, a Bovino in Puglia. Un tempio della barberia che nel 1900 varcò i confini del Bel Paese per arrivare a Chicago, dove diventò il rappresentante di questa tecnica che di fatto è un’eccellenza italiana. E proprio alcuni degli Scapicchio – Luigi e la moglie Pina – hanno portato la loro arte a Brescia, nel negozio di Martina.

«Ho deciso di ospitarli e di farli conoscere ai bresciani per mostrare come funziona davvero questo mestiere che io amo molto – chiosa De Prospo – e che è fatto di artigianalità e arte, oltre che di professionalità. La professionalità di chi, come me, ha deciso di fare questo nella vita».