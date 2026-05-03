Il profumiere mascherato che conosce l’odore del tirannosauro

Antonio Gardoni occupa certamente un posto singolare nel panorama della profumeria contemporanea: lontano dalle logiche industriali, il suo lavoro si avvicina piuttosto a una pratica artistica radicale. Bresciano, architetto di formazione e profumiere autodidatta, 15 anni fa ha fondato la maison indipendente Bogue Profumo, dando vita a fragranze che sono vere e proprie architetture olfattive – audaci, stratificate, intellettuali – capaci di evocare memorie profonde e immaginari inattesi.