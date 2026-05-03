Il profumiere mascherato che conosce l’odore del tirannosauro

Antonio Gardoni occupa certamente un posto singolare nel panorama della profumeria contemporanea: lontano dalle logiche industriali, il suo lavoro si avvicina piuttosto a una pratica artistica radicale. Bresciano, architetto di formazione e profumiere autodidatta, 15 anni fa ha fondato la maison indipendente Bogue Profumo, dando vita a fragranze che sono vere e proprie architetture olfattive – audaci, stratificate, intellettuali – capaci di evocare memorie profonde e immaginari inattesi.
Nel suo studio
Lo abbiamo incontrato nel suo studio, una sorta di wunderkammer contemporanea, un luogo che sembra fatto apposta per isolarsi dal mondo e, da lì, aprirne di nuovi.