Giornale di Brescia
Sport

Winter Marathon, la prima giornata mette a dura prova i piloti

Andrea Cittadini
La 38esima edizione della gara invernale di auto storiche più longeva d’Europa è iniziata oggi con la tappa Campiglio-Passo del Tonale-Campiglio
  • La prima serata della Winter Marathon 2026
    La prima serata della Winter Marathon 2026 - © Pierpaolo Romano
Gli occhi vanno al cielo, ma i telefonini arrivano prima. «Domani è prevista neve» dicono gli esperti. «Speriamo» commentano piloti e copiloti. E questa volta anche gli organizzatori confidano che il meteo possa fare la sua parte regalando la prima vera spruzzata di neve sulle Dolomiti, al momento da cartolina estiva, e allo stesso tempo caricare di adrenalina la Winter Marathon 2026.

Il fascino

La 38esima edizione della gara invernale di auto storiche più longeva d’Europa è iniziata oggi con la tappa Campiglio-Passo del Tonale-Campiglio. Assaggio degli oltre 400 chilometri che oggi le gomme chiodate macineranno lungo 14 passi dolomitici e 60 prove cronometrate. «La neve renderebbe tutto più spettacolare e autentico» commenta Roberto Vesco patron della gara con il figlio Andrea. Che non ha dubbi «Il fascino è quello di sempre anche se la neve ormai sta diventando una rarità».

  • Le verifiche alla Winter Marathon 2026
    Le verifiche alla Winter Marathon 2026 - © Pierpaolo Romano
Tra le 127 auto al via – due hanno dato forfait all’orario del tè mentre un’altra ha abbandonato per un incidente fortunatamente senza conseguenze – il gruppo storico, quello che corre con il cronometro in mano con l’obiettivo di vincere, è sempre più ristretto in una manifestazione che si sta aprendo ai giovani appassionati di auto, amanti della velocità e dello spettacolo ma meno ortodossi in tema di regolarità. Ma poi c’è sempre l’eccezione che conferma la regola, come Edoardo Bellini «giovane vecchio» tornato a Campiglio un anno dopo una cocente delusione. Dodici mesi fa perse infatti la gara all’ultima curva dopo aver dominato.

«La voglia di riscatto è altissima. Ho fatto l’ultimo mese a contare al contrario per arrivare puntuale alla prova» scherza Bellini. «L’amarezza è stata tanta anche se a freddo posso dire che avevamo fatto una grande gara. Ora vogliamo ripeterci possibilmente senza sbavature». E così al via da campione in carica si è presentato l’avvocato Alberto Aliverti che non pare così disposto a lasciare la scena ad altri. «Siamo in almeno sei equipaggi che lottano per la vittoria finale. E noi siamo anche preparati in caso di neve. Dovremo mantenere la concentrazione perché è davvero una maratona: tanti chilometri e prove disseminate, quindi bisogna arrivare mentalmente preparati. Sono alla ventesima edizione ma l’emozione è quella di sempre».

Alberto Aliverti alla Winter Marathon 2026

La prima tappa è stata già impegnativa con 8 prove sulla pista ghiaccio Val di Sole al Tonale dove solitamente vengono svolti i corsi di guida sportiva. «Bellissime prove e divertenti, ma ho perso cinque secondi ad una prova e quasi tampono un’altra auto. Vediamo che effetto avrà sulla classifica» il pensiero del giornalista Davide Valsecchi alla sua quinta Winter Marathon. La classifica dice che sarà una sfida tra Aliverti-Merlo, Turelli-Turelli, Salvinelli-Costa, Belometti-Ricca e Bellini-Tiberti. Ma oggi la musica potrà cambiare ad ogni tornante.

Mauro Ferrari con la figlia Matilde alla Winter Marathon 2026

I 14 passi dolomitici in programma, con migliaia di curve per stomaci forti, faranno selezione. «Saranno 400 chilometri e 14 ore di macchina. È devastante soprattutto per chi come noi gareggia con un’auto di cento anni» è la previsione di Mauro Ferrari, patron della Germani basket, alla sua seconda partecipazione. Prima con il figlio Andrea e ora con la figlia Matilde. «Spero nella neve per – conclude – una giornata da ricordare».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Winter Marathon 2026Madonna di Campigliopasso del TonalePonte di Legno
