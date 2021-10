Weekend di sport: basket a pieno regime, inizia il volley

Fermi il Brescia e la serie B per gli impegni delle nazionali, il fine settimana dello sport bresciano regala ugualmente tantissimi appuntamenti agli appassionati.

A partire già da questo venerdì, con l’An Brescia impegnata nel turno preliminare che regala un pass per i gironi della Champions League di pallanuoto. La squadra di Bovo sarà in vasca fino a domenica, l’obiettivo pare alla portata.

Sabato, con il Giro di Lombardia di ciclismo pronto a regalare spettacolo, scende in campo il Transvecta Calvisano nella terza giornata del Top10 di rugby. Alle 15.45 i gialloneri di Guidi ospitano i campioni d’Italia in carica di Rovigo, in una sfida che promette scintille. Nella stessa giornata verrà anche presentata la stagione dei Centurioni che puntano ad essere protagonisti nella serie A della palla ovale.

Sempre sabato è attesa in campo in serie C la FeralpiSalò che alle 14.30 scenderà sul terreno di gioco della Pro Vercelli. Gli uomini di Vecchi vanno a caccia di tre punti che sarebbero pesantissimi, anche se non sarà facile visto che i Leoni del Garda avranno davanti la quarta forza del torneo.

Domenica infine saranno basket e pallavolo a prendersi i riflettori. Partendo dalla palla a spicchi, la Germani Pallacanestro Brescia cercherà la prima vittoria stagionale a Trieste (palla a due alle 19.30, radiocronaca sulle frequenza di radio Bresciasette, cronaca testuale su questo sito), mentre in serie A2 maschile l’Agribertocchi Orzinuovi sarà di scena a Piacenza. Al via anche la serie A2 femminile, con la Brixia che vuole ripetere i risultati strepitosi della passata stagione. Esordio in casa al PalaLeonessa per le ragazze di Zanardi contro Treviso.

Primo “servizio” anche per la serie A2 di volley. Nel maschile la Consoli Centrale McDonald’s Brescia ospita al San Filippo alle 18 Ortona, mentre la Banca Valsabbina Millenium Brescia apre le porte del PalaGeorge alle 17 alla Tenaglia Altino Volley.

