Basket: il calendario della Germani fino a metà novembre

C’è un solo anticipo al sabato nel prossimo futuro della Germani. E coinciderà con la trasferta a Trento del 6 novembre. La Lega Basket ha ufficializzato date, orari e programmazione televisiva delle partite di campionato dalla quinta all’ottava giornata.

Dopo le gare con Trieste e Napoli, la Germani Brescia affronterà la trasferta del PalaSerradimigni, in programma per domenica 24 ottobre alle 20.45, con diretta tv sulle frequenze di Rai Sport HD e diretta streaming su Discovery+.

A seguire arriverà al PalaLeonessa la Fortitudo Kigili Bologna, per la sfida che andrà in scena domenica 31 ottobre alle 17.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Discovery+.

Il mese di novembre della Germani si aprirà con la sfida con la Dolomiti Energia Trentino, in programma sabato 6 novembre alle 19. La partita della Blm Group Arena sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+.

Nel weekend successivo arrivano a Brescia i campioni d’Italia della Virtus Segafredo Bologna. Si gioca domenica 14 novembre alle 16, con diretta streaming su Discovery+.

