Volley B2 femminile, giornata di risultati inaspettati

Risultati inaspettati per la chiusura del girone d'andata. Il campionato di B2 femminile giunge al giro di boa e per le squadre bresciane regala finali alla vigilia difficili da pronosticare, in positivo e in negativo, consolida alcune posizioni e ne muove altre.

Girone C

L’esultanza di Pralboino per il colpaccio contro Cerea - © www.giornaledibrescia.it

Partendo dal girone C, il premio per il colpo grossissimo va alla neo promossa Foma Juvolley Pralboino. La squadra bassaiola, impantanata nella acque turbolente del fondo classifica e che sin qui aveva vinto solo due gare, regala a sé e ai suoi tifosi una serata da ricordare battendo al tie break la capolista Cerea e detronizzandola. Non solo, la formazione guidata da coach Benvenuti lo fa dopo essere stata sotto due set a zero. Cerea, infatti, facendo valere la posizione in graduatoria, vince primo e secondo set con i parziali, tondi, di 16-25 e 13-25, ma nei restanti subisce la reazione delle padrone di casa. Queste, di scambio in scambio, prendono coraggio e aumentano intensità e pressione, arrivando prima a dimezzare per 25-21, poi a pareggiare i conti chiudendo il quarto periodo 25-23. E nel tie break completano il capolavoro, imponendosi 15-13. Top scorer di giornata Sbaraini con 19 punti messi a referto.

Festa per il Torbole per i tre punti che consolidano la classifica - © www.giornaledibrescia.it

Nello stesso girone, successo pieno anche per il Torbole Casaglia che, tra le mura amiche, chiude in quattro set la pratica Orgiano e tiene saldo il suo terzo posto in classifica. Vinto il primo parziale 25-11, grazie a una partenza perfetta e a un gioco senza sbavature, la Idras si ritrova con tutto da rifare dopo il successivo, perso 15-25, ma non lascia spazio a ulteriori rischi sul prosieguo. Anzi, ricompattandosi e trascinata da una Marchesini molto solida anche in fase di ricezione, e poi eletta mvp, si riporta avanti per 25-16 e poi fa scorrere i titoli di coda sulla sfida assicurandosi la quarta frazione di gioco per 25-15.

La squadra di Vobarno a raccolta da coach Signorelli - © www.giornaledibrescia.it

Vende carissima la pelle, ma non riesce invece a fare punti il Vobarno che cede per 3-1 alla neo capolista Peschiera, al termine di un match durante il quale recita la parte dell'ospite scomodissimo. Dopo un avvio di primo set in cui soffre un po' la manovra della squadra di casa, la formazione guidata da coach Signorelli recupera e si mette spalla a spalla delle venete cedendo il parziale per 25-23. Poi in quello successivo pareggia i conti: con un avvio veemente prende strada presto, quindi spacca la frazione facendola diventare un assolo e chiudendo 14-25. Se il terzo periodo è meno combattuto (25-20), il quarto non è per i deboli di cuore: Peschiera parte bene, ma Vobarno non sta a guardare, anzi, risponde colpo su colpo, aggancia a quota 16 e poi mette la testa avanti, ritrovandosi anche ad un soffio dal pareggiare i conti. Avanti 22-24, però, la Nuova Bstz-Omsi viene ripresa, la gara va ai vantaggi, e Peschiera, dopo aver annullato ancora un set ball, ribalta la situazione e la chiude a proprio favore, 28-26. Top scorer tra le fila di Vobarno Zanini con 24 punti.

Girone E

Solo un punto per la Promoball contro Busnago - © www.giornaledibrescia.it

Nel girone E scivolone inatteso e doloroso per la Promoball che viene sconfitta al tie break da Busnago, terz'ultima, perde terreno dalla capolista Brembo, ora distante tre lunghezze, e adesso deve guardarsi le spalle da un Brescia Volley lanciatissimo. La trasferta comincia male per le tigri che cedono il primo parziale 25-22, dopo averlo giocato spalla a spalla con le avversarie fino alla fine. Le cose vanno decisamente meglio in quello che segue che Castellini e compagne dominano pareggiando i conti con il parziale di 14-25, ma nel terzo si complicano di nuovo. L'aggressività di Busnago, infatti, mette il periodo in salita e, sebbene le biancorosse siano brave a riprenderlo e spingerlo verso un finale punto a punto entusiasmante, a spuntarla è la squadra di casa 26-24. Per evitare che la sfida finisca anzitempo la Promoball cerca e trova un'ottima reazione nel quarto periodo che viene presto indirizzato e poi condotto in porto per 17-25, ma si sgonfia al tie break che vede Busnago avanti 8-2 al cambio campo e poi vittoriosa per 15-11.

«Partita di alti e bassi – la rilegge capitana Castellini – con molti errori ma anche cose belle, ci portiamo a casa un punto importante, contro un'avversaria tosta. Lunedì avremo molto su cui lavorare per trovarci migliorate alla prossima sfida».

Prosegue infine nella sua cavalcata il Brescia Volley che, con il 3-1 sul campo di Decalacque River Volley, cala la cinquina di vittorie consecutive e sale al terzo posto in solitaria in classifica. Prese le misure a campo e al pallone, e ceduto il primo set alle padrone di casa per 25-20, la squadra guidata da coach Irene Bonfadini argina il gioco sporco delle avversarie, e pareggiati i conti per 24-26, poi sale in cattedra e demolisce qualsiasi resistenza della formazione piacentina. Eloquenti i parziali con cui le cittadine si assicurano l'intera posta: 25-9, 25-10. «Buona partita e buona giornata – commenta il ds Mattia Giudici – dato che ci regala il terzo posto in solitaria. Dopo la pausa saremo quindi chiamati a mantenerci saldi in posizione, cercando di toglierci qualche soddisfazioni anche contro quelle avversarie che ci hanno creato problemi nella fase di andata. Ci proveremo consapevoli che la strada è ancora lunga».

Il campionato ora si fermerà per un fine settimana, per poi riprendere l'uno febbraio con la prima di ritorno.

La classifica del girone C

Peschiera, Cerea punti 34, Torbole Casaglia 30, Peloso Infissi 28, Marmi Lanza Zevio 27, Piadena 22, AtaTrento 21, Vobarno, Alitest Dr-Media 17, U.S. Torri* 12, Pralboino 11, Volley Davis 2C* 9, Orginao 8, Basilisco Gms Trentino 0. *una partita in meno US Torri-Volley Davis 2C è in programma oggi, alle 18.

La classifica del girone E

Brembo punti 33, Promoball 30, Brescia Volley 28, Lurano 26, Cartiera dell'Adda 25, Olginate 21, Collecchio, New Volley Adda 19, Rossetti Market Conad, Vivi Energia Vap 16, Gorgonzola 15, Busnao 14, Decalacque River 7, Prefabbricati Moioli 4.