Volley serie C, i risultati delle bresciane nel weekend

I derby della decima giornata di serie C vanno al Montichiari (nel maschile) contro Azzano Mella, e alla Vallesabbia (nel femminile) contro il Valvolley. Nel femminile inoltre cade la Leonessa Iseo, che resta comunque al secondo posto, mentre nel maschile soffre più del previsto il Valtrompia contro la Bocconi Milano.

Maschile

Il Villanuova maschile

Tra gli uomini, i giovani ragazzi della Tonoli Nyfil Montichiari si impongono al tie break contro i «cugini» della Effepi Soft Azzano Mella. I monteclarensi, sotto per 2 set a 0, hanno la capacità di tornare in partita mentre l’Azzano dal terzo set in poi perde la giusta lucidità per conquistare il successo (15-25, 22-25, 25-16, 25-20, 15-8). Rischia invece la beffa il Valtrompia di Simone Gandini. Dopo essere stati in vantaggio per 2 a 0, giocando una buona pallavolo (25-18, 25-22), i bresciani hanno un improvviso calo di rendimento nei parziali successivo cedendo 22-25 e 9-25. Nel tie break Valtrompia ritrova la giusta attenzione per ottenere una fondamentale vittoria in chiave promozione (15-11). Continua a volare invece la Tecnoace Villanuova che si sbarazza facilmente del Pizzighettone per 3-0 (25-17, 25-22, 25-17).

Femminile

Esultanza per il Collebeato

Nel torneo femminile, l’Ecoexport Vallesabbia vince il derby con il Valvolley Beretta per 3-1. Sfida intensa e di grande sostanza da entrambe le parti. A decidere il confronto è la maggior capacità delle valsabbine di Francesco Franceschi a mantenere lucidità nei momenti topici dei singoli set (25-18, 23-25, 26-24, 26-17).

Seconda sconfitta per la Leonessa Iseo che sul campo di Credera si arrende per 3-0 (25-19, 25-23, 25-19). Le cremonesi riescono ad imbrigliare il gioco delle sebine, con una attenta fase difensiva. Iseo soffre in tutti i fondamentali, anche perché Credera disputa una delle migliori partite della stagione. Torna invece da Martinengo con i tre punti l’Ateam Collebeato di Enrico Peli grazie al successo per 3-1 (25-19, 18-25, 25-15, 25-22). «È stata una partita più difficile del previsto – spiega Enrico Peli –, condizionata da alcuni errori di troppo che hanno fatto rimanere in partita le nostre avversarie. Nonostante tutto però siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti che sicuramente danno morale». Cade, nonostante una prova coraggiosa, il Millenium Brescia contro la capolista Capergnanica per 3-0 (21-25, 23-25, 17-25). Qualche rammarico per le bresciane è l’esito del secondo set, nel quale sono riuscite a mettere in difficoltà le cremonesi.

Le classifiche

Maschile: cisano 28; Valtrompia Volley 25; Merate 23; Tecnoace Villanuova 20; Gorlago 16; Almavilla 15; Vizzolo 14; Pizzighettone, Effepi Azzano M. 13; Bocconi 12; PowerVolley 8; Opera, Scanzo Ranica 6; Tonoli Montichiari 5.

Femminile: capergnanica 27; Leonessa Iseo, Bolgare 24; Credara 23; Intermedia Medole 20; Ateam Collebeato, Vescovato 18; Ecoexsport Vallesabbia 17; Vizzolo 12; Gussola 11; San Lazzaro 4; Volley Millenium 3; Martinengo 2; Valvolley Beretta 1.