Volley serie B maschile, due ko per le squadre bresciane

Con la Radici Products Cazzago a riposo sono due i ko per le formazioni bresciane iscritte al campionato di serie B maschile nell’ultimo turno del girone d’andata.

Niente scossa dunque per la Kema Asola Remedello, cui non riesce l’impresa sul campo dello Scanzorosciate secondo. È un 3-0 (25-12, 25-21, 25-15) che complica ancora di più la risalita dei bassaioli, al momento a 7 punti dalla zona play off e addirittura a 9 dalla salvezza diretta. E l’undicesimo ko in dodici gare non fa sconti. L’approccio è ancora una volta timido, condizionato da tanti errori (saranno 7 alla fine del primo set) e sono gli orobici a chiudere sul 25-12 in appena 21 minuti di gioco. Un passo avanti notevole arriva nel secondo parziale, quando la Kema riesce a condurre le danze fino al 14-16, prima del definitivo sorpasso dello Scanzorosciate, che blinda il risultato sul 25-21. E nelle difficoltà la squadra fatica a reagire, con il terzo set che si sviluppa sulla falsariga del primo, mandando al tappeto i ragazzi di coach Fasani sul 25-15.

È un rientro dalla sosta amaro invece per la Ferramenta Astori Montichiari, con i bassaioli che cedono 3-1 (25-15, 15-25, 25-14, 25-22) sul campo dell’Ongina nella prima del 2025. Se infatti i bresciani lo scorso turno avevano osservato il turno di riposo, stavolta il bicchiere è decisamente mezzo vuoto. Il secondo ko consecutivo mantiene sostanzialmente invariata la classifica della Ferramenta Astori, che mantiene la sesta piazza a +3 sulla coppia di inseguitori formata proprio dall’Ongina e dal Caselle, ma spegne forse in maniera definitiva un sogno play off accarezzato per più di qualche giornata.

L’avvio è decisamente equilibrato. L’Ongina fa suo il primo set, per poi subire la reazione del Montichiari. Alla fine è un doppio 25-15 a tenere il risultato sull’1-1. Ma la Ferramenta Astori manca di continuità e nel terzo set è l’Ongina a chiudere agilmente sul 25-14, conquistando il primo punto del match. I bassaioli hanno già dimostrato di saper soffrire in stagione, ma nel quarto parziale sono i tantissimi errori commessi (ben 13) dai ragazzi di coach Tonoli a spianare la strada all’Ongina, che ringrazia blindando set e partita sul definitivo 25-22.

Classifica

Mirandola* 34; Scanzorosciate e Bologna 33; Villadoro Modena 32; Benacus 28; Montichiari 23; Ongina e Caselle 20; Cazzago e Cremonese* 19; Modena Volley 18; Grassobbio 10; Asola Remedello 9; Crema 8; Carpi 6. *una partita in meno