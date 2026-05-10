Volley, serie C: tutti i verdetti dell’ultima giornata

Va in archivio il campionato di serie C, con tante soddisfazioni per le squadre bresciane impegnate nel massimo torneo regionale.
Maschile
Nel maschile però perde il treno play off la Tecnoace Villanuova, che dopo un campionato esaltante, sempre in lotta per gli spareggi, all’ultima giornata scivola dal secondo al quarto posto. I valsabbini perdono infatti in casa per 3-1 contro Castiglione. Ai castiglionese serviva una vittoria per evitare la retrocessione diretta e così è stato. A festeggiare invece l’accesso ai play off è la Effepi Soft Azzano Mella che espugnando per 3-1 il campo di Gorgonzola sale al secondo posto, continuando a sperare nella promozione in B.
Femminile
Nel femminile, la stagione si chiude con quattro bresciane nei primi quattro posti. Per loro i destini erano già scritti. La Leonessa Iseo, già promossa in B2 da alcune settimana ha chiuso il campionato vincendo anche l’ultima gara superando per 3-1 la Iad Intermedia Medole.
Al secondo posto, e qualificazione ai play off, per la Fontana Zizioli Real Volley, nonostante la sconfitta per 3-0 sul campo di San Genesio. Terzo posto per l’Ecoexport Vallessabbia che batte per 3-1 il Bolgare, chiudendo una annata esaltante nonostane non siano arrivati i play off.
Straordinario quarto posto per l’Ateam Collebeato, che dopo un buon girone d’andata nel ritorno ha saputo fare anche molto meglio risalendo la graduatoria e vincendo all’ultimo turno contro Binasco per 3-1. Vincono anche le giovani Leonessa del Millenium che pur chiudendo all’ultimo posto si sono imposte 3-2 contro Martinengo. Unica sconfitta di giornata quella della Faprosid Cologne, battuta in casa per 3-0 da Vescovato.
Classifiche
Girone A maschile: Grassobbio 65; Effepi Soft Azzano Mella 59; Missaglia 58; Tecnoace Villanuova 57; Almavilla 49; Pizzighettone 45; Merate 37; Casalmaggiore 35; Castiglione 32; Gorgonzola, Crema 31; VeroVolley 23; Brugherio 14; Valgandino 10.
Girone A femminile: Leonessa Iseo 65; Real Volley 56; Ecoexport Vallesabbia 55; Ateam Collebeato 52; Vescovato 51; Intermedia Medole 45; Binasco 44; Bolgare 41; Faprosid Cologne 32; Psg San Genesio, Credaro 30; Gussola 24; Martinendo 15; Millenium 6.