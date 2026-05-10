Volley, serie C: tutti i verdetti dell’ultima giornata

Maschile

Nel maschile però perde il treno play off la Tecnoace Villanuova, che dopo un campionato esaltante, sempre in lotta per gli spareggi, all’ultima giornata scivola dal secondo al quarto posto. I valsabbini perdono infatti in casa per 3-1 contro Castiglione. Ai castiglionese serviva una vittoria per evitare la retrocessione diretta e così è stato. A festeggiare invece l’accesso ai play off è la Effepi Soft Azzano Mella che espugnando per 3-1 il campo di Gorgonzola sale al secondo posto, continuando a sperare nella promozione in B.