Volley, serie C: la capolista Iseo cade al tie break
Si chiude il girone d’andata per le squadre bresciane della serie C regionale di pallavolo. Va in archivio la prima parte della stagione all’insegna dei tie break per i colori bresciani nella categoria femminile. Su 6 partite ben 5 sono finite al quinto, con una sola vittoria.
Femminile
La Leonessa Iseo perde sul campo della Iad Intermedia Medole per 3-2. Nonostante sia riuscita a trovarsi avanti per 2-1, si lascia andare nei set finali perdendo al tie break 15-10. Il primato resta comunque salvo, anche perché non ne approfitta l’Ecoexport Vallesabbia, sempre al secondo posto, ma con le valsabbine che cadono al quinto, sul campo del Bogare (15-4 l’ultimo set). Non va meglio alla Zizioli Fontana Real Volley, piegata in casa dal pericolante Psg Volley con il punteggio di 15-13 al quinto.
Non serve quasi dirlo che la Faprosid Cologne non ha miglior sorte dopo una interminabile maratona sul campo del Vescovato, cadendo ail tie break per 15-12. L’unica gioia di giornata al tie break la regala l’Ateam Volley Collebato che espuga il campo di Binasco 15-6 nel parziale finale.
Non va oltre il 3-0 il Millenium Brescia che capitola sul campo del Martinengo (25-21, 25-21, 25-21), restando all’ultimo posto, mentre il Martinengo con i 3 punti incamerati si alluntana proprio dalle bresciane, restando penultime, ma tenendo vive le speranze nella corsa salvezza.
Maschile
Nel maschile volano sia Villanuova che Azzano Mella. L’Effepi Soft Azzano Mella strapazza l’Argentia Gorgonzola con un netto 3-0 (25-23, 25-16, 25-16), confermandosi la seconda forza del torneo alle spalle dell’inarrestabile Grassobbio, con i bergamaschi che battono Pizzighettone per 3-1.
Resta in scia la Tecnoace Villanuova, che nel derby con Castiglione si impone per 3-0 (18-25, 20-25, 25-27), rimanendo in corsa ai vertici della classifica, e confermandosi al terzo posto, in attesa di recuperare la sfida con la capolista Grassobbio.
Classifiche
Girone A femminile: Leonessa Iseo 34; Ecoexport Vallesabbia 29; Vescovato 26; Intermedia Medole, Ateam Collebeato, Bolgare 24; Real Volley 23; Faprosid Cologne 18; Credaro 17; Binasco 16; Psg Volley 11; Gussola 9; Martinendo 8; Millenium 1.
Girone A maschile: Grassobbio 34; Effepi Azzano Mella 32; Tecnoace Villanuova 28; Pizzighettone 25; Almevilla, Missaglia 23; Merate 20; Crema 18; Gorgonzola 17; Casalmaggiore 15; Castiglione 10; Vero Volley 9; Brugherio 7; Valgandino 6.
