Volley, serie C: Iseo consolida il primato nel femminile
L’undicesima giornata del campionato lombardo di serie C è ricca di derby bresciani. Nel femminile la capolista Leonessa Iseo consolida il primato grazie ad una netta vittoria per 3-0 sul campo del Martinengo (22-25, 22-25, 16-25), che consente alle sebine di allungare rispetto alle inseguitrici.
Gli altri risultati
Infatti l’Ecoexport Vallesabbia, pur restando al secondo posto, si deve arrendere nel derby con l’Ateam Collebeato per 3-1. L’Ateam del tecnico Barbieri, trascinata dalle indemoniate Zanardelli e Tosoni (24 punti a testa), si aggiudica una sfida dagli altissimi contenuti tecnici, e giocata sul filo dell’equilibrio (25-27, 25-22, 26-24, 25-23).
Nel secondo derby di giornata, successo in trasferta per la Faprosid Cologne, che si impone al tie break sul campo delle giovani Leonesse del Millenium (10-15 al quinto). Per il Millenium si tratta del primo punto in classifica. Vola invece la Zizioli Fontana Real Volley, che vincendo sul campo dell’Intermedia Medole, aggancia proprio le mantovane di Michele Castelli al terzo posto.
Il maschile
Nel torneo maschile, prosegue la scalata dell’Effepi Soft Azzano Mella, che grazie al successo per 3-0 contro il Vero Volley Monza, resta saldamente in testa alla classifica con Grassobbio (bergamaschi con una partita in meno). Sconfitta inattesa per la Tecnoace Villanuova che cade per 3-0 sul campo del Missaglia, dopo un primo set giocato alla pari. Per i valsabbini il terzo posto resta comunque salvo. In chiave salvezza, preziosissima vittoria per il Castiglione, che si impone al quinto set contro il Merate.
Classifica girone A femminile
Leonessa Iseo 30; Ecoexport Vallesabbia 25; Intermedia Medole, Real Volley, Ateam Collebeato 22; Vescovato 21; Bolgare 19; Faprosid Cologne 17; Binasco 15; Credaro 11; Psg Volley, Gussola 9; Martinendo 5; Millenium 1.
Classifica girone A maschile
Grassobbio, Effepi Azzano Mella 28; Tecnoace Villanuova 23; Pizzighettone 22; Almevilla, Missaglia 20; Merate 18; Crema 15; Gorgonzola 14; Casalmaggiore 11; Castiglione 10; Brugherio 7; Vero Volley 6; Valgandino 3.
