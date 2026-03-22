Volley, serie B maschile: Asola Remedello e Cazzago vincono e sperano

La Motta & Rossi Asola Remedello chiama, il Team Volley Cazzago risponde. Continua a suon di vittorie la rincorsa salvezza delle formazioni bresciane maschili iscritte al campionato di serie B e, ancora una volta, cambia lo scenario della post season in zona rossa.

La copertina della ventesima è tutta per la formazione bresciano cremonese che si aggiudica il derby con la Ferramenta Astori Montichiari con un netto 3-0 (25-17, 25-21, 25-20) che probabilmente cancella le residue speranze di rimonta del team bassaiolo. Con appena sei gare da giocare infatti la Ferramenta Astori rimane ancorata in penultima posizione, ora a -12 dalla zona play out, e vede avvicinarsi sempre di più la retrocessione in serie C.

Non ne vuole sapere invece la Motta & Rossi, al quarto successo consecutivo, stavolta nel segno di Bacchin (19), Mattinzoli (12) e Peslac 11, che indirizzano un derby quasi a senso unico per tutto l’arco del match. I tre punti fanno volare ancora i ragazzi di coach Ghitti, che consolidano la decima piazza a quota 27 e che, ad oggi, disputerebbero lo spareggio salvezza contro il Cazzago. Vince e convince anche il team franciacortino, che si aggiudica il crocevia salvezza con l’Anderlini Modena 3-1 (25-22, 22-25, 25-18, 25-21) superando proprio i giovani emiliani all’undicesimo posto in classifica. In una gara ricca di alti e bassi, che vede i bresciani soffrire soprattutto in alcune fasi del primo e del secondo set, è il cinismo messo in campo nel quarto parziale a fare tutta la differenza e a consegnare l’intera posta in palio ai puma.

E se oggi la classifica dice play out, il merito è certamente delle due vittorie ottenute nelle ultime tre uscite, che hanno ridato fiducia, speranza e, perché no, un pizzico di sfrontatezza ai ragazzi di coach Peli, pronti a giocarsi il tutto per tutto in queste ultime sei giornate.

La classifica, in chiave salvezza, resta comunque cortissima. Con il Modena Volley ormai a un passo dalla retrocessione aritmetica, così come la Ferramenta Astori Montichiari, salvo sorprese, restano due posti da assegnare per la C. Dall’Anderlini Modena – terzultimo a quota 23 – al Villadoro Modena – settimo con 31 punti -, passando per il Cazzago a 25 e l’Asola Remedello a 27, la lotta per non retrocedere è estesa a ben sei squadre per un finale di stagione che si preannuncia decisamente combattuto.

Classifica

Sassuolo 51; Fiorano Modenese 39; Cremonese 38; Cisano 35; Ongina 34; Scanzorosciate 33; Villadoro Modena 31; Soliera 30; Monza 29; Asola Remedello 27; Cazzago 25; Anderlini Modena 23; Montichiari 15; Modena Volley 10.