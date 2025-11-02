Volley, serie B maschile: Montichiari ok, Asola Remedello e Cazzago cadono

Un successo scacciacrisi e due ko senza appello. È’ questo il bottino delle tre formazioni bresciane nelle gare valide per la quarta giornata del campionato di serie B maschile. Riparte dunque dal 3-1 (18-25, 14-25, 25-17, 22-25) rifilato in trasferta al Vero Volley Monza la Ferramenta Astori Montichiari, che torna a sorridere dopo tre ko consecutivi. Il primo successo stagionale certifica la rinascita dei bassaioli che disputano due set praticamente perfetti, prima di cedere campo all’avversario e trasformare il quarto parziale in una guerra di nervi giocata punto a punto fino al 22-25 finale.

I tre punti permettono così alla Ferramenta Astori di lasciare l’ultima piazza, cedendo alla Motta e Rossi Asola Remedello il ruolo di fanalino di coda del girone B. I bassaioli, sconfitti 3-0 (25-22, 25-20, 25-20) dal Modena Volley, incappano in una serata storta e, pur riuscendo a giocarsela punto a punto con la formazione di casa nel prestigioso Pala Panini, cedono nel finale di ogni set, non riuscendo a far fruttare i 9 punti messi a referto dal top scorer Mattinzoli.

Epilogo amaro anche per il Team Volley Cazzago, battuto 3-0 (16-25, 24-26, 14-25) dalla sorprendente Pallavolo Cremonese. Nel primo set gli ospiti ingranano subito la quinta, senza lasciare campo a una formazione franciacortina che si riscuote solo nel secondo parziale. Ma qui i rimpianti si sprecano perché i ragazzi di coach Peli, in controllo per tutto il set, non riescono a sfruttare ben cinque set point, facendosi agganciare dai cremonesi sul 24-24 prima di soccombere ai vantaggi (24-26). Senza storia invece il terzo periodo. I padroni di casa faticano a ribattere colpo su colpo e gli ospiti ne approfittano chiudendo il match sul 14-25 finale.

Classifica

Fiorano Modenese 12; Cisano 9; Cremonese, Scanzorosciate e Sassuolo 8; Anderlini Modena 7; Monza e Soliera 6; Ongina 5; Modena Volley 4; Villadoro Modena, Cazzago e Montichiari 3; Asola Remedello 2