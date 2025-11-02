Giornale di Brescia
Abbonati
Volley

Volley, serie B maschile: Montichiari ok, Asola Remedello e Cazzago cadono

Alberto Rossini
I tre punti permettono alla Ferramenta Astori di lasciare l’ultima piazza, cedendo alla Motta e Rossi il ruolo di fanalino di coda del girone B
L'esultanza di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
L'esultanza di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
AA

Un successo scacciacrisi e due ko senza appello. È’ questo il bottino delle tre formazioni bresciane nelle gare valide per la quarta giornata del campionato di serie B maschile. Riparte dunque dal 3-1 (18-25, 14-25, 25-17, 22-25) rifilato in trasferta al Vero Volley Monza la Ferramenta Astori Montichiari, che torna a sorridere dopo tre ko consecutivi. Il primo successo stagionale certifica la rinascita dei bassaioli che disputano due set praticamente perfetti, prima di cedere campo all’avversario e trasformare il quarto parziale in una guerra di nervi giocata punto a punto fino al 22-25 finale.

I tre punti permettono così alla Ferramenta Astori di lasciare l’ultima piazza, cedendo alla Motta e Rossi Asola Remedello il ruolo di fanalino di coda del girone B. I bassaioli, sconfitti 3-0 (25-22, 25-20, 25-20) dal Modena Volley, incappano in una serata storta e, pur riuscendo a giocarsela punto a punto con la formazione di casa nel prestigioso Pala Panini, cedono nel finale di ogni set, non riuscendo a far fruttare i 9 punti messi a referto dal top scorer Mattinzoli.

Epilogo amaro anche per il Team Volley Cazzago, battuto 3-0 (16-25, 24-26, 14-25) dalla sorprendente Pallavolo Cremonese. Nel primo set gli ospiti ingranano subito la quinta, senza lasciare campo a una formazione franciacortina che si riscuote solo nel secondo parziale. Ma qui i rimpianti si sprecano perché i ragazzi di coach Peli, in controllo per tutto il set, non riescono a sfruttare ben cinque set point, facendosi agganciare dai cremonesi sul 24-24 prima di soccombere ai vantaggi (24-26). Senza storia invece il terzo periodo. I padroni di casa faticano a ribattere colpo su colpo e gli ospiti ne approfittano chiudendo il match sul 14-25 finale.

Classifica

Fiorano Modenese 12; Cisano 9; Cremonese, Scanzorosciate e Sassuolo 8; Anderlini Modena 7; Monza e Soliera 6; Ongina 5; Modena Volley 4; Villadoro Modena, Cazzago e Montichiari 3; Asola Remedello 2

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Volley serie B maschile
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario