Volley

Volley, serie A2: la Valsabbina vince lo scontro al vertice ed è prima

Luca Prandini
Grande prova delle atlete di Brescia che vincono 3-0 contro Padova. Tra gli uomini la Consoli recupera due set di svantaggio e vince 3-2 contro Fano
Valsabbina in scioltezza, Consoli con le unghie e con i denti. Nel campionato di volley di A2, la festa è doppia per le squadre bresciane entrambe vincenti nei rispettivi confronti.

Una straordinaria Banca Valsabbina Millenium Brescia travolge nell’ultima giornata della prima fase del campionato femminile, Padova nello scontro diretto che vale di fatto il primo posto nel girone. Le ragazze di Matteo Solforati, al PalaGeorge di Montichiari, si impongono per 3-0 (25-15, 25-21, 25-17) con una partita ordinata in tutti i fondamentali, approfittando dei numerosissimi errori delle venete, messe costantemente sottopressione dalle Leonesse. La vittoria permette alle valsabbine di accedere alla pool promozione in A1 con il secondo punteggio grazie ai 16 punti che si porta in dote dalla prima fase. A partire con un leggero vantaggio nel girone che vale il salto di categoria sarà il Costa Volpino che parte da quota 18. Alle spalle di Brescia c’è Talmasson (15), seguita da Roma (14) e Melendugno (13). La lotta alla promozione dovrebbe essere una questione tra queste cinque squadre.

Consoli

Nel campionato maschile, la Consoli compie un’impresa sul campo di Fano, rimontando 2 set di svantaggio e rischiando nel terzo di capitolare definitivamente: finisce 3-2. Serve una prova di determinazione con gli uomini di maggior peso per fermare la formazione marchigiana. A fare la differenza il fanese Manuele Lucconi, che davanti alla propria gente trascina la Consoli al successo, anche grazie ai suoi 34 punti.

