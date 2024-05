Volley, la Consoli batte Siena nell’andata dei quarti di Coppa Italia

La Consoli Sferc Centrale Brescia vince la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Al Centro San Filippo i ragazzi di Roberto Zambonardi superano al tie break l’Emma Villas Siena. A questo punto diventa decisiva la sfida di domenica 5 maggio in terra toscana. Per la Consoli servirà una vittoria con qualunque punteggio, ma basterebbe anche una sconfitta al tie break per accedere alle final four in programma tra l’11 e il 12 maggio a Cuneo. Al contrario in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, i bresciani dovranno giocarsi il passaggio del turno nel golden set ai 15 punti.

Tuttavia Brescia può gioire per una prestazione di alto livello, dopo un primo set dominato (25-18), Siena si impone nel secondo (21-25). La Consoli non accusa il colpo e torna in vantaggio nel terzo, il parziale più combattuto ed emozionante (25-22). Siena riequilibra il computo dei parziali vincendo il quarto (19-25), ma al tie break sono ancora Tiberti e compagni a mettere a terra l’ultimo punto: 15-10.