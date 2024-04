Capolinea Consoli, tie break ancora fatale: Brescia dice addio ai play off

Il tie break più amaro. La Consoli Sferc Centrale Brescia saluta i play off, perdendo al quinto set la gara di ritorno dei quarti di finale contro l’Emma Villas Siena. I bresciani prima compiono un’impresa quasi epica, rimontando due set di svantaggio ai toscani.

Ma poi sciupano tutto in un quinto set che meglio non poteva iniziare, con Tiberti e compagni capaci di volare sull’8-3 al cambio campo. Con il morale a mille, dopo una rincorsa straordinaria, nessuno degli oltre 1.300 spettatori si sarebbe immaginato di veder festeggiare la formazione di Siena a fine partita.

La partita

Sgombrato il tavolo da possibili recriminazioni, o dall’attribuire responsabilità a qualcuno, va detto che la Consoli, eccezion fatta per un secondo set regalato agli avversari, ha giocato una buona partita. A condizionare il risultato sono i soliti passaggi a vuoto che per tutto il campionato hanno accompagnato i Tucani. Emblematico l’epilogo del quinto set, con Brescia sfortunata nel ritrovarsi Abraham, il mattatore della serata (al di là dei 25 punti), in seconda linea e per cui poco funzionale al gioco d’attacco. Finisce così il campionato della Consoli, ma non la stagione, perché la squadra di Roberto Zambonardi potrà rifarsi nella Coppa Italia, che inizierà domenica 14 aprile in casa, nei preliminari contro Reggio Emilia.

Le formazioni

La delusione di capitan Simone Tiberti

Contro Siena, il tecnico Paolo Iervolino, in panchina al posto dello squalificato Zambonardi, sceglie il sestetto di maggior affidamento, con Tiberti in regia in diagonale all’opposto Klapwijk, mentre gli schiacciatori sono Cominelli e Abrahan.

Al centro giocano Erati e Candeli, sostituiti in seconda linea dal libero Pesaresi. Le due squadre scendono in campo con tutt’altro atteggiamento rispetto alla gara di andata. Siena non ha tensioni particolari, forte della vittoria nella gara d’andata.

La cronaca

Brescia per contro non ha nulla da perdere. Per cui il nervosismo, che ha caratterizzato l’intera gara -1, lascia spazio a ritmi alti, e scambi intensi. La Consoli gioca meglio, più concreta e risoluta in battuta (16-13). Tuttavia Siena, mai in vantaggio, si ritrova a vincere 23-25 con un muro su Klalpwijk e un punto decisivo di Pierotti. Brescia tracolla accusando il colpo, tanto da naufragare nel secondo 16-25.

Al ritorno sul taraflex c’è una sola consapevolezza nelle fila bresciane: vincere per allungare la partita. I bresciani tornano a giocare come nel primo set e vola sul 15-11. La reazione dell’Emma Villas è affidata al servizio, che in effetti riesce a far vacillare i ricettori di Iervolino, ma la solidità in attacco di Abrahan trascina la Consoli al quarto set (25-21).

Il quarto set è una passeggiata perché la Consoli è devastante in tutti i fondamentali (25-15).

Il tie break inizia nello stesso identico modo, con un allungo perentorio di Brescia (8-3), ma che comincia a faticare nella fase di cambio palla.

Siena capisce di poter compiere la contro – impresa, e in un concitato finale si impone 14-16. //