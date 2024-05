Volley, la Consoli batte Porto Viro e vola in finale di Coppa Italia

Un solo passo, il più importante. La Consoli Sferc Centrale Brescia conquista la finale della Dal Monte Coppa Italia di pallavolo maschile di A2. I bresciani in semifinale piegano la resistenza della Delta Group Porto Viro al termine di una battaglia di 2 ore. Raramente nella stagione attuale di A2 si è vista una partita tanto intensa e spettacolare.

Brescia e Porto Viro sono in condizioni fisiche e mentali straordinarie, tanto è vero che la sfida è avvincente sotto tutti i punti di osservazione. Tecnicamente le due squadre hanno giocatori che per qualità potrebbero stare in SuperLega. Tra i veneti, il giovanissimo Barotto è un picchiatore dall’innato talento, Sette legge il gioco in modo incredibile. Sul campo di Brescia spiccano il cubano Abrahan in attacco, Pesaresi in difesa, Erati a muro. Menzione a parte per il capitato Tiberti, stoico a distribuire il gioco in cabina di regia nonostante un fastidio alla schiena.

Ne esce una partita con scambi interminabili, con difese da far sobbalzare sui seggiolini del Palasport di Cuneo, a testimonianza di una tenuta mentale solida da entrambe le parti. Alla lunga la spunta Brescia, con assoluto merito, ma anche con una rabbiosa determinazione, per dimostrare che l’eliminazione dai play off promozione è stata forse ingiusta. Sicuramente metabolizzata.

Così i ragazzi di Roberto Zambonardi domani proveranno a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. Sarebbe un traguardo storico per la società bresciana, che aveva solo sfiorato il colpaccio nel 2020, quando il 23 febbraio (il giorno prima della chiusura per pandemia) a Bologna perse la finale di coppa contro Bergamo per 3-2. Ma per raggiungere lo storico traguardo, sempre a Cuneo, con fischio d’inizio alle 17.30, la Consoli dovrà superare la Consar Ravenna. La formazione romagnola infatti nell’altra semifinale ha battuto i vincitori della A2 di Grottazzolina per 3-0. In palio, oltre al trofeo, la qualificazione alla Supercoppa di A2, proprio con Grottazzolina.

Per quanto visto nel primo set, la Consoli ha qualche colpo in più da poter spendere, soprattutto al servizio e in contrattacco (25-20). Brescia poi perde malamente il secondo, senza giocare (15-25). Ma dal terzo in avanti il livello della contesa sale a picchi altissimi. Porto Viro commette qualche errore di troppo (soprattutto in battuta), mentre Brescia ha una miglior gestione dell’attacco di palla alta. Situazioni che diventano determinanti nella vittoria del terzo set ai vantaggi (27-25). Nel quarto set, i Tucani, trascinati dalle difese di Pesaresi e dai muri di Erati hanno la lucidità giusta per archiviare la pratica per 25-19, conquistando la finalissima.