Volley femminile, per la Valsabbina il campionato inizia con il Trentino Volley

Sarà un inizio di grande impatto quello della Banca Valsabbina Millenium Brescia che comincerà il campionato di A2 femminile di volley con il match casalingo contro il Trentino Volley.

Il 23 ottobre quindi, Brescia dovrà vedersela con la squadra trentina appena retrocessa dalla massima serie. Il gruppo di coach Alessandro Beltrami nella seconda giornata dovrà affrontare la trasferta a Sassuolo, quindi il derby con Busto Arsizio il 6 novembre. Subito tre partite di altissimo livello per le bresciane, che dopo Lecco il 9 novembre, già il 13 dovranno fare i conti con il passato: al PalaGeorge infatti arriverà Mondovì, ultima avversaria delle Leonesse nei play off della scorsa stagione.

«È sicuramente un calendario complicato – commenta il general manager Emanuele Catania – : si parte con tre scontri diretti nelle prime cinque giornate. Già all’esordio dovremo affrontare una gara importante e poi per almeno un mese non avremo occasioni per riprendere fiato. Questo planning non mi soddisfa, ci fa giocare in trasferta in una data con grande potenzialità come il 26 dicembre, ma se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo essere pronti a dare il massimo in ogni condizione».

Offanengo, Cremona, Olbia, Como, Club Italia e la modenese Montale le altre partite che accompagneranno la Valsabbina al primo stop dell’anno: dopo il match del 26 dicembre in trasferta contro Trento, il campionato riprenderà l’8 gennaio.

Il campionato di A2 prevede due gironi da 12 e 11 squadre (Brescia è inserita in quello pari): al termine della regular season le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ciascun girone si qualificano alla Pool Promozione mantenendo tutti i punti conseguiti nella prima fase. L’ultima giornata è prevista per il fine settimana del 15-16 aprile. Mentre la vincente della Pool sarà promossa direttamente in serie A1, le squadre dalla seconda alla quinta posizione accederanno ai play off Promozione. La Coppa Italia si disputerà tra le prime sei classificate al termine del girone di andata: la finale si si disputerà nel week end del 29 gennaio.

