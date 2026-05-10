Volley, B maschile: retrocede anche l’Asola Remedello

L ’ultimo turno di serie B maschile ha emesso il verdetto più amaro. Non sono bastati cuore, calcoli e speranza. La Motta & Rossi Asola Remedello saluta la categoria e retrocede ufficialmente in serie C . Il dramma sportivo si è consumato su due campi distanti, ma connessi da un unico sottile filo rosso di speranza. Mentre i bresciani finivano al tappeto al Pala Schiantarelli di Asola contro la Beca Fiorano Modenese terza per 3-0 (24-26, 18-25, 23-25), l’Anderlini Modena si aggiudicava il derby con il Villadoro con il medesimo punteggio, volando a +3 in classifica rispetto ai bassaioli e scongiurando così i playout.

Ma quello di ieri sera è solo l’ultimo atto di una stagione veramente complicata per il movimento bresciano di serie B maschile . E anche il bilancio finale è una ferita ancora aperta. Delle tre formazioni ai nastri di partenza, nessuna infatti è riuscita a mantenere la categoria. L’Asola Remedello infatti ha seguito il destino già scritto nelle giornate precedenti dalla Ferramenta Astori Montichiari e dal Team Volley Cazzago, completando un tris di retrocessioni che profuma di sconforto e delusione. Penultima, terzultima e quartultima. Sono queste le posizioni cristallizzate delle tre bresciane del girone B che valgono l’aritmetica retrocessione per l’intero terzetto.

Si congedano invece dal campionato con una vittoria sia il Team Volley Cazzago – 3-0 (25-23, 28-26, 25-20) al Vero Volley Monza, sia la Ferramenta Astori Montichiari – vittoriosa al tie break (25-19, 25-22, 19-25, 23-25, 15-8) sul parquet di Vighizzolo contro il Soliera. Punti che permettono alle due bresciane di chiudere con orgoglio, ma soprattutto di provare a ridare appuntamento a una categoria che ha visto entrambe rendersi protagoniste in positivo nelle ultime stagioni a suon di salvezze.

«Ci dispiace per il risultato – spiega il ds del Cazzago Niccolò Casnici –. Ce la siamo giocata fino all’ultimo e purtroppo abbiamo mancato la salvezza per una manciata di punti. Sono comunque molto fiero dei ragazzi e dello staff. Hanno sempre dato tutto sia in allenamento, sia in partita, affrontando una stagione complicata in modo immancabilmente positivo e, soprattutto, non si sono mai disuniti nelle difficoltà, creando comunque un bellissimo gruppo. Sotto questo aspetto, uno degli obiettivi principali che ci eravamo posti a inizio stagione, cioè creare un ambiente positivo in cui crescere sportivamente e umanamente, è da considerarsi totalmente raggiunto. Da domani ci rimettiamo al lavoro per la prossima stagione, con la grinta e la determinazione che da sempre ci contraddistinguono».

Classifica

Sassuolo 66; Cremonese 51; Fiorano Modenese 50; Cisano 49; Ongina 47; Villadoro Modena 41; Soliera 39; Monza 38; Scanzorosciate 36; Anderlini Modena 35; Asola Remedello 32; Cazzago 29; Montichiari 19; Modena Volley 14.