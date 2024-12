Volley B2 femminile, il sabato bresciano tra ripartenze e scivoloni

Tra ripartenze e scivoloni. Si è sviluppato così il sabato sera del volley bresciano femminile di B2, impegnato nel penultimo turno del 2024.

Torbole Casaglia

Nel girone C, dopo due stop consecutivi, riassapora la gioia della vittoria il Torbole Casaglia che si ritrova e si impone per 3-1 su Studio55 AtaTrento. Di scena nel palazzetto di casa, l'Idras disputa un primo set molto concreto, durante il quale guadagna presto margine per poi involarsi verso il vantaggio, che concretizza con il parziale di 25-22.

L’esultanza di Torbole per il ritorno alla vittoria

In quel che segue accusa qualche difficoltà e consente alle ospiti di pareggiare i conti, per 17-25, mentre nei due successivi parte bene, subisce la rimonta, ma poi trova i guizzi giusti nel finale. In particolare, nel terzo detta il passo nella prima parte, poi incassa aggancio e sorpasso, ma con il colpo di reni giusto, ribalta la situazione negli scambi finali, che risolve a proprio favore ai vantaggi per 27-25, e nel quarto vive qualcosa di analogo. Avanti 16-10, infatti, la squadra guidata da coach Irene Favero si vede riacciufata e sopravanzata 19-21, tuttavia ancora una volta non cede e la spunta per 25-23. Prestazione sopra la righe di Marchesini che chiude da mvp con 23 punti.

Vobarno e Pralboino

Le ragazze del Vobarno in campo

Restano, invece, a bocca asciutta Vobarno e Pralboino. Il sestetto valsabbino, impegnato davanti al proprio tifo, comincia bene la sfida contro le veronesi della Marmi Lanza Zevio, ma poi vi cede 1-3. Nel primo set, tiene bene alla fisicità delle ospiti e, giocati i primi scambi spalla a spalla, riesce a staccare, poi, spinta da una Zanini molto concreta (23 punti a fine gara per lei), spacca il parziale 17-11, lo gestisce, quindi lo fa proprio per 25-18. Nei successivi, tuttavia, la Nuova Bstz-Omsi non riesce a ripetersi. Nel secondo set, infatti, il sestetto ospite, sfruttando benissimo i centri, parte forte, poi, fino alle battute finali, si gioca il punto a punto innescato dal break di 6-0 di Vobarno, quindi la spunta per 22-25, e nel successivo ribalta l'inerzia con un 20-25. A questo punto, di spinta va a prendersi anche la vittoria, con il parziale di 18-25.

Di scena ad Orgiano nello scontro diretto per la salvezza non riesce invece a guadagnarsi punti preziosi il Pralboino che cede 3-0 alle padrone di casa e si vede staccare dalle stesse in classifica. La Foma Juvolley se la gioca nel primo set che sfuma per qualche punto (25-21), mentre nei restanti due non riesce a tenere il passo delle avversarie che vanno a prendersi sfida e posta piena con parziali più ampi, ovvero un 25-15, e un 25-18.

Promoball

Nel girone E, scivolone inatteso della capolista Promoball che incassa la prima sconfitta casalinga per mano della Delta Engineering Gorgonzola (terzultima) e subisce l'aggancio in vetta alla classifica di Lurano (prossima avversaria) e Brembo, venendo però sopravanzata dalle stesse per differenza vittorie e quoziente set. La gara si fa subito difficile per le biancorosse che, di fronte a un'avversaria che si difende molto bene, faticano a mettere palla a terra e si ritrovano ad inseguire, per poi cedere la prima frazione di gara per 21-25. Nella seconda, Castellini e compagne provano poi a mantenersi in scia delle ospiti, ma queste conservano sempre qualche punto di distacco che permette loro di pervenire anche al doppio vantaggio, per 22-25, e nella terza poco possono, venendo presto staccate 11-19, quindi sconfitte 16-25.

«È stata una brutta prestazione, sottotono – non nega il secondo allenatore Nedo Panizza – complimenti a Delta che ha spinto in tutti i fondamentali, ma noi non siamo riuscite ad essere incisive pur avendo fatta una buona settimana di allenamenti, non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco e di questo siamo dispiaciuti. Testa bassa e lavorare perché ora ci attende una sfida molto importante a Lurano e dobbiamo assolutamente riprenderci».

Quella di ieri è stata l'ultima gara in biancorosso di Alessia De Gregorio, l'opposto è stata infatti assegnata alla Polizia di Como e non potrà più quindi proseguire la stagione con la Promoball Sanitars.

Brescia Volley

Dà seguito alla vittoria di una settimana fa, infine, il Brescia Volley che piega Cartiera dell'Adda al quinto set, vincendo per la prima volta in stagione un tie break.

Approcciata la gara con un atteggiamento un po' remissivo, la squadra cittadina, che sta reinserendo gradualmente Bonardi, perde il primo periodo 18-25, poi però si ritrova e con qualità, giocando una buonissima pallavolo e mostrando un'ottima fase muro-difesa, ribalta tutto, conquistandosi seconda e terza frazione di gara per 25-16 e 25-17. Nella quarta patisce un calo e ricalcando un po' l'atteggiamento di inizio match si nega l'occasione di conquistare i tre punti, ma al tie break non commette errori e regala al proprio pubblico la vittoria casalinga. Mvp Fontana.

Le classifiche

Girone C: Peschiera punti 28, Isuzu Cerea 27, Torbole Casaglia 24, Piadena 22, Peloso Infissi Planetvolley, Marmi Lanza Zevio 19. Studio55 AtaTrento 15, Vobarno 14, Alitest-Dr Media 13, Us Torri 9, Orgiano 8, Volley Davis 2C 7, Pralboino 5, Basilisco Gms 0.

Girone E: Lurano, Brembo Promoball punti 24, Cartiera dell'Adda 22, Brescia Volley 19, Rossetti Market Conad, Collecchio, Olginate 15, Vivi Energia Vap 14, New Volley Adda 13, Spazio Conad Busnago 10, Gorgonzola 9, Decalacque 5, Prefabbricati Moioli 1.