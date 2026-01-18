Volley, B maschile: tra le bresciane sorride solo il Cazzago

L’ultima di andata del campionato di B maschile ha lasciato alle tre rappresentati bresciane un mix di adrenalina e rimpianti. Se il Team Volley Cazzago può infatti sorridere dopo una maratona estenuante sul parquet del Monza, la Motta & Rossi Asola Remedello esce a testa altissima dalla tana dell’ex capolista Fiorano Modenese, mentre Montichiari incappa in una serata da dimenticare in terra modenese.

Team Volley Cazzago

La cornice di giornata va comunque al Team Volley Cazzago che, nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Vero Volley Monza, ritrova un successo in cinque set (22-25, 22-25, 25-22, 25-18, 4-15) che mancava in assoluto da due gare e in trasferta addirittura dallo scorso 22 novembre. Certo, in un match infinito e giocato sul filo della tensione resta il rammarico di non averla chiusa prima perché avanti 2-0 i ragazzi di coach Peli si sono fatti rimontare fino al 2-2, prima di ritrovare equilibri e continuità in attacco solamente al tie break. Premiata dunque la maggior lucidità dei franciacortini, che si mettono in tasca una vittoria fondamentale per il morale, ma soprattutto per la classifica perché i due punti permettono il sorpasso proprio ai danni del Vero Volley e l’approdo in terzultima posizione.

Asola Remedello

Prestazione monumentale nonostante la sconfitta invece per l’Asola Remedello. Impegnati sul proibitivo parquet dell’ormai ex capolista Fiorano Modenese i bassaioli sono arrivati a un passo dal far saltare il banco, trascinando la Beca Tensped fino al quinto set (25-22, 23-25, 24-26, 25-19, 15-13) dopo aver accarezzato sogni d’impresa. Avanti 2-1 infatti la formazione di coach Ghitti si è fatta rimontare fino al 2-2, cedendo il quinto set per una mera questione di dettagli ed esperienza. Resta la consapevolezza di potersela giocare alla pari con chiunque, ma anche il valore di un punto che consolida la momentanea decima piazza.

Montichiari

Serata nettamente diversa invece per la Ferramenta Astori Montichiari, sconfitta con un pesante 3-0 (25-19, 25-16, 25-22) sul campo del Soliera. I monteclarensi, in partita solo per pochi scambi, hanno subito per larghi tratti il ritmo e l’aggressività degli emiliani, lasciando spazio al rammarico per qualche errore di troppo. Il ko fa girare dunque i bassaioli in piena zona retrocessione a -1 dai play out alla fine del girone d’andata, con l’obbligo di rialzare la testa già dalla prima di ritorno nel mese di febbraio.

Classifica

Sassuolo 32; Fiorano Modenese 31; Cremonese 29; Cisano 24; Ongina 22; Villadoro Modena 21; Soliera 20; Scanzorosciate 19; Anderlini Modena 17; Asola Remedello 16; Montichiari e Cazzago 13; Monza 12; Modena Volley 4.