Volley, B maschile: tre sconfitte su tre per le bresciane

Anno nuovo, vecchi fantasmi. Il 2026 della serie B maschile bresciana inizia sotto i peggiori auspici. Il primo round post sosta ha visto infatti soccombere l’intero tridente nostrano. Motta & Rossi Asola Remedello, Ferramenta Astori Montichiari e Team Volley Cazzago hanno dunque alzato contemporaneamente bandiera bianca nella penultima giornata d’andata.

Remedello superato

Non basta un buon primo set alla Motta & Rossi per evitare il ko per 3-1 (25-21, 22-25, 23-25, 24-26) contro il Soliera. Ma se nel secondo parziale un calo poteva essere fisiologico dopo un primo set ad alta intensità, il rammarico più grande è per il terzo e quarto, nei quali è la formazione ospite a spuntarla sul filo di lana. Il ko vale il sorpasso in classifica proprio ad opera del Soliera, che aggancia l’ottava piazza lasciando l’Asola Remedello in nona posizione a quota 15.

Cazzago ci prova

Epilogo piuttosto simile per il Team Volley Cazzago, che accarezza sogni d’impresa contro la Kerakoll Sassuolo seconda, ma il 3-1 finale (22-25, 22-25, 33-31, 21-25) non lascia spazio a repliche. Il quarto ko nelle ultime cinque gare pesa sicuramente sulla classifica, ma lancia comunque buoni segnali in vista del prossimo turno quando i franciacortini incroceranno il Vero Volley Monza, appaiato in penultima posizione a quota 11. Servirà una vittoria per dare una spallata ad un campionato iniziato sotto i peggiori auspici.

Montichiari cade in casa

Ko piuttosto netto invece (3-0, 18-25, 16-25, 16-25) per la Ferramenta Astori Montichiari che non riesce a far valere il fattore campo contro il Villadoro Modena quinto. La sconfitta lascia sostanzialmente immutata la situazione di classifica dei giovani bassaioli, ma ora servirà un’impresa proprio contro il Soliera per non arrivare al giro di boa in piena zona retrocessione.

La classifica

Fiorano Modenese e Sassuolo 29; Cremonese 28; Cisano 22; Villadoro Modena 21; Ongina e Scanzorosciate 19; Soliera 17; Asola Remedello 15; Anderlini Modena 14; Montichiari 13; Monza e Cazzago 11; Modena Volley 4.