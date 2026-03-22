Volley, B femminile: Vobarno e Brescia continuano a volare

Due sconfitte in B1, altrettante vittorie ed entrambe al tie break in B2. Alterne fortune nella ventesima giornata di campionato per la pallavolo femminile bresciana.

B1

Nella categoria superiore si registrano le due sconfitte di Torbole Casaglia e Promoball Sanitars. La Idras cade in tre set in casa della Sma Più Arena Volley. A Castel D'Azzano, la formazione gialloblu soffre il dominio della terza forza del campionato e, per tutta la partita, fatica, e non poco, ad opporre resistenze. Chiari i parziali: 25-13, 25-13, 25-16, per un andamento analogo dei singoli periodi, ovvero ritardo che comincia ad accumularsi nel primo spicchio di frazione, per poi farsi già pesante a metà (16-9, 16-8, 16-10), e finali gestiti dalle avversarie.

Cade sempre per 3-0 anche la Promoball nel testa coda in casa della regina della classe, l'Azimut Giorgione. La squadra biancorossa, cenerentola del girone C, non riesce nell'impresa di frenare la formazione di Castelfranco Veneto e cede con i parziali di 25-14, 25-20, 25-21.

Classifica

Girone C: Azimut Giorgione punti 57, Banca Annia Aduna 56, Smapiù Arena Volley 47, Gps Volley Group Schio 38, Volksbank Vicenza 32, Pallavolo Picco Lecco 29, Orotig Peschiera 27, Idras Torbole Casaglia 23, Cortina Express Imoco 22, Rothoblaas Volano 22, Pallavolo Don Felice Colleoni 21, Isuzu Cerea 20, Brembo Volley 20, Promoball Sanitars 6.

B2

Altri umori in B2 dove vincono sia la capolista Vobarno che l'immediata inseguitrice Brescia Volley, e tutte e due al quinto set.

La formazione Valsabbina rischia lo sgambetto in casa della formazione bergamasca di metà classifica Valpala Evoca, facendosi rimontare un vantaggio di due set. Vinto primo periodo 20-25 e il secondo 18-25, e dopo aver dettato legge nel corso di entrambi, la Nuovs Bstz-Omsi viene frenata. Valpala riapre la gara nel terzo set, sempre condotto e finito 25-23, resistendo al tentativo di rimonta di Vobarno che si interrompe a un passo, poi pareggiare i conti per 25-22, in questo caso dopo aver ripreso le valsabbine a quota 21, e averle superate a quell'altezza. Tutto si decide al quinto set, dunque, che resta ingessato nel punteggio fino all'11-11, poi Vobarno piazza il break giusto e la chiude 11-15.

Le atlete del Vobarno

Servono tutti i set a disposizione anche nella sfida tra Brescia Volley e Cartiera dell'Adda, e pur in questa circostanza si deve registrare la rimonta subita dalla squadra bresciana da parte di un'altra realtà di metà classifica. Il sestetto cittadino infatti avanti 2-0, con i parziali di 25-17 e 25-16, e grazie a una pallavolo ben giocata, si vede annullare tutto dalle ospiti. A costar cara alle cittadine è la flessione che queste patiscono sul doppio vantaggio e che spezza la continuità, permettendo a Cartiera Dell'Adda di rimettere tutto in discussione.

Nel tie break Brescia ritrova però ordine, concretezza e soprattutto lucidità, e pur non esprimendosi sui livelli di inizio partita, riesce ad imporsi e poi a gestire fino al 15-8 che assicura i due punti.

Classifica

Girone B: Nuova Bstz-Omsi Vobarno punti 46, Brescia Volley 40, Volley Academy V&V 39, Asd Volley Lurano 38, Recoaro Como 33, Pallavolo Zanica 32, Volley Barzanò 32, Trentino Energie Argentario 31, Cartiera dell'Adda 29, Electro Adda Olginate 28, Valpala Evoca 27, Studio55 AtaTrento 21, Smk Busto Motor Company 19, Asd Lagaris 5.