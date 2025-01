Volley A2, la Consoli vince a Reggio Emilie e vola in vetta

La Consoli torna in testa al campionato maschile di pallavolo di A2, superando Reggio Emilia per 3-0, in una sfida nella quale i bresciani hanno tutto da perdere. La Consoli Sferc Centrale Brescia espugna il PalaBigi nella terza giornata di ritorno, in attesa di scoprire se Pordenone e Ravenna riusciranno a ricucire il divario.

La Consoli centra la dodicesima vittoria (su 16 gare), archiviando la dolorosa sconfitta casalinga della settimana scorsa contro Catania. Ma contro la pericolante Conad Reggio Emilia (sempre più sul fondo della graduatoria), i bresciani corrono più di un rischio, giocando sotto ritmo nonostante una evidente superiorità tecnica rispetto agli emiliani. Più che in altre occasioni, sono due gli elementi che spianano la strada ai tucani: l’incisività al servizio con 11 ace nell’arco della partita, e il gioco al centro sfruttato al meglio dal palleggiatore Tiberti.

La cronaca

La Consoli scende in campo più contratta del solito, tanto che nel primo set è costretta ad inseguire nel punteggio. In più di un’occasione i bresciani hanno l’opportunità di riacciuffare Reggio, ma sin oltre alla metà del parziale non ci riesce. La rimonta arriva grazie ai turni in battuta degli ex Cominetti (ace) e Tondo (anche per lui un ace): 18-18. Un muro di Erati su Gasparini e un altro ace di Tondo permettono alla Consoli di allungare, sino all’errore conclusivo di Gasparini che regala il successo a Brescia (22-25).

La partita non cambia registro nel secondo set. Le due squadre giocano punto a punto, sino all’epilogo in fotocopia del parziale precedente: Cominetti e Tondo firmano altri 2 ace (19-21), garantendo un break che resiste sino al punto finale di Cominetti per il 23-25. Solo nel terzo set la Conad rallenta l’intensità del proprio gioco commettendo qualche errore in più, mentre la Consoli si limita a tenere bene il campo sino all’errore in battuta di Gasparini, portando Brescia sul 19-25. Oltre ai 3 punti messi in cassaforte, la vittoria in terra emiliana è utile per ritrovare un’alta autostima in attesa della delicata sfida della settimana prossima al San Filippo contro l’Emma Villas Siena.