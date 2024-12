Volley A2, la Consoli cade contro la Cosedil Acicastello

La Consoli Sferc Centrale Brescia si arrende alla Cosedil Acicastello nella seconda gara di ritorno del campionato maschile di A2. I ragazzi di Roberto Zambonardi cadono al San Filippo per 3-1, contro probabilmente la candidata numero uno alla promozione in SuperLega. Brescia mantiene comunque il primato in classifica, facendosi però agganciare a quota 33 punti da Pordenone (vittoria contro Porto Viro per 3-1) e da Ravenna (successo con Reggio Emilia per 3-0).

Per la Consoli, dopo 5 vittorie consecutive arriva il quarto passo falso stagionale, il primo senza incamerare punti. Tra l’altro Acicastello ha battuto Brescia sia all’andata che al ritorno.

Se Acicastello ha l’organico più competitivo della categoria, è altrettanto vero che la Consoli è l’antagonista più credibile a contenderle il salto di categoria. Lo conferma una partita combattuta, a tratti spettacolare, se non addirittura avvincente. La Consoli arriva da un periodo di risultati straordinari, e contro Acicastello per almeno 2 set gioca alla pari, se non addirittura meglio.

I siciliani, che nell’ultima settimana hanno cambiato allenatore, con l’arrivo in panchina di Paolo Montagnani, a Brescia erano costretti a vincere per non perdere il treno dei play off.

La partita

Eppure la Consoli nel primo set domina in tutti i fondamentali, aggredendo in battuta, difendendo allo sfinimento, contrattaccando con veemenza e consistenza. La Consoli è in controllo del parziale e con Cavuto vince 25-21. Al rientro in campo la partita si fa molto più equilibrata, con scambi infiniti e una prova di forza costante dall’una e dall’altra parte. Acicastello registra la ricezione e sul finale si impone 23-25. Nel terzo set la differenza la fa la maggior concretezza della Cosedil, che fiuta l’opportunità di tornare da Brescia con l’intera posta.

La Consoli per contro comincia ad innervosirsi e non ritrova il bandolo del proprio gioco (22-25). Nel quarto set i bresciani entrano in campo sfiduciati e a poco servono i cambi di Zambonardi, che inserisce Raffaelli per Cominetti e Cargioli per Erati. Acicastello ha in pugno la partita, mentre l’Atlantide sbaglia troppo arrendendosi per 14-25.