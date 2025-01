Volley A2, doppietta bresciana coi successi di Consoli e Valsabbina

Doppietta bresciana nel campionato di pallavolo di A2. Vincono sia la Consoli nel maschile, che la Valsabbina nel femminile.

Consoli

Torna al successo la Consoli Sferc Brescia dopo la sconfitta della settimana scorsa contro Pordenone. La Consoli Sferc Brescia supera per 3-0 la Smartsystem Essence Fano, nel pieno rispetto del pronostico. Per Brescia sono 3 punti fondamentali nella corsa al primato. Soprattutto perché la capolista Ravenna perde un punto, costretta a vincere solo al tie break contro il fanalino di coda Palmi. La Consoli si porta così a 2 lunghezze di distacco dai romagnoli. Vince anche Pordenone contro Cantù, confermandosi a pari punti con Brescia. Contro Fano, la Consoli gioca una partita diligente, senza eccessi, facendo risaltare sopratuttto la capacità di cambiare ritmo nei momenti decisivi.

Nel primo set le due squadre proseguono punto a punto, senza considerevoli break da una parte o dall’altra (17-17). Addirittura è Fano a mettere la freccia e portarsi sul 19-21. Il cambio di passo arriva con la rotazione in battuta di Tondo che firma subito 2 ace, e costringe all’errore in attaco del tedesco Marks (23-21). Due errori in battuta di Roberti e Coscione regalano il parziale a Brescia (25-23). I ragazzi di Zambonardi partono male nel secondo set (3-7). A complicare la situazione, c’è l’infortunio di Bisset uscito per un risentimento al polpaccio. Nei prossimi giorni saranno fatti gli accertamenti del caso. Al suo posto in campo va Raffaelli.

Con pazienza la Consoli rimonta e nel finale allunga senza soffrire il ritorno di Fano (25-20). Al rientro in campo l’equilibrio persiste sino a quando va nuovamente in battuta Tondo (18-15). Da lì al termine la Consoli resta padrona del campo, e chiude con un attacco da seconda linea di Erati per il 25-19 finale.

Valsabbina

La Valsabbina Millenium compie invece una vera impresa. In una battaglia da quasi due ore e mezza, le bresciane espugnano il PalaMarignano al tie break (3-2), finora rimasto inviolato. Nell’ultima domenica di gennaio va in scena l’ultima trasferta della Regular Season delle Leonesse battendo la capolista Omag-Mt San Giovanni in Marignano. La gara è un susseguirsi di emozioni. Prima passa in vantaggio San Giovanni, che vince il primo set in rimonta. Poi, la Valsabbina rimette il match in parità. Sono ancora le ragazze di Bellano a conquistare il terzo parziale.

La Valsabbina Millenium festeggia - © www.giornaledibrescia.it

Il finale è incandescente con Brescia decisa a non arrendersi, tanto da imporsi ai vantaggi per 30-32. Il tie-break è un testa a testa equilibratissimo: all’attacco di Piovesan (4-3) risponde quello di Siftar (5-5), al 7-6 conquistato da Parini segue il lungo linea di Pistolesi che fa 9-9. Per la prima volta da inizio set, San Giovanni riesce a passare sul +2 (Nardo mette a segno l’11-9). Ma Siftar, a tutto braccio, si riprende la parità (12-12). Il muro di Meli regala il match point alle Leonesse (13-14). L’ultimo punto è spettacolare, con la Millenium che difende ogni pallone: l’errore di Ortolani in attacco consegna il match alla Valsabbina.