Volley A2, la Consoli perde la testa della classifica

Nel campionato di serie A2 alterne fortune distinugono la Consoli dalla Valsabbina. Nel maschile, la Consoli Sferc Centrale del Latte Brescia perde la testa della classifica, mentre nel femminile la Valsabbina Millenium Brescia conquista la pool promozione.

La Valsabbina

Per le ragazze

Festeggiamenti in casa Valsabbina - © www.giornaledibrescia.it

di Matteo Solforati l’appuntamento è stato in terra toscana, al ParaParenti di Santa Croce sull’Arno per una gara fondamentale per classifica e morale. Di fronte alla Banca Valsabbina Millenium Brescia si è presentata un’ostica Fgl-Zuma Castelfranco Pisa, reduce da due vittorie consecutive. Dopo un inizio convincente nel primo set, le Leonesse subiscono la reazione di Pisa, che pareggia i conti nel secondo parziale. A questo punto, la Valsabbina preme il pedale dell’acceleratore, conquistando i due set successivi. La Millenium torna, quindi, alla vittoria e lo fa conquistando tre punti fondamentali, che valgono l’accesso alla Pool Promozione.

Brescia parte bene ma non riesce staccare Pisa (14-16). Il break decisivo arriva con Tonello, autrice di tre punti consecutivi (15-25). A Meli il compito di chiudere i conti sul 19-25. La Valsabbina si lascia sorprendere invece dalle avversarie in avvio di secondo set finendo sotto 7-2. Brescia ha la pazienza di rimontare sul 22-22, ma un errore di Siftar consegna il set alle padrone di casa (26-24). Pisa è scatenata nel terzo set (7-3), ma la Valsabbina si riprende e raggiunge il pareggio con Pistolesi (8-8). Il Millenium emerge grazie ad una super Davidovic, autrice di alcuni punti consecutivi (10-15). Pistolesi chiude il parziale con 2 punti consecutivi (22-25).

La strada si fa in discesa per la Valsabbina che prende un buon margine sino al 5-9. Proprio nel set in cui la Millenium mette in mostra il suo miglior gioco, sul 9-14 la capitana Serena Scognamillo viene coinvolta in un infortunio al ginocchio (in settimana, si procederà con gli accertamenti necessari alla rotula del ginocchio destro). Per precauzione, coach Solforati opta per il cambio e sceglie Trevisan come sostituta. Le Leonesse mantengono la concentrazione e corrono veloci verso l’obiettivo: Scacchetti gioca con tutte le sue attaccanti, concrete in attacco e precise a muro. L’errore di Fucka in attacco consegna il match point alla Valsabbina (15-24), che chiude la contesa con Pistolesi (15-25).

La Consoli

Nel maschile una Consoli non proprio in serata fatica a trovare le contromisure alla furia friulana della Tinet Prata Pordenone, che sul campo di casa non concede molto ai bresciani. Brescia è sotto i suoi standard in tutti i fondamentali e manca soprattutto quella tranquillità che le aveva consentito di riaccendere match carichi di tensione come quello contro Prata nella gara d’andata. La Tinet spinge da subito e capitalizza il break iniziale, aiutata dai tanti servizi sbagliati dalla Consoli nel primo parziale (25-19).

I biancoblù si ritrovano nel secondo che strappano con caparbietà (23-25), ma nel terzo sono travolti dalla superiorità a muro e in battuta dei padroni di casa che non concedono più nulla (25-15). Rammarico per il finale del quarto set. Brescia gioca punto a punto, e con il servizio di Tiberti ha un imporante break sul 16-18. Pordenone però annulla lo svantaggio, e con Gamba in battuta ribalta il punteggio (25-24). Due errori consecutivi di Bisset e Cavuto regalano il successo alla Tinet Prata che chiude sul 27-25.