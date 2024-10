Volley A2, Consoli ospita Reggio Emilia in cerca di gioia

Luca Prandini

Dopo due sconfitte al tie break contro le corazzate Cuneo e Catania, i bresciani inseguono la prima vittoria stagionale

2 ' di lettura

Mister Zambonardi - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La Consoli Sferc Centrale Brescia insegue la prima vittoria stagionale. Dopo due sconfitte al tie break contro le corazzate Cuneo e Catania, la Consoli ospita alle 17.30 al Centro San Filippo La Conad Reggio Emilia del tecnico Fanuli. Volley A2: Consoli e Millenium cammini differenti, ma stessi obiettivi In precampionato i bresciani si imposero al tie break in occasione del Trofeo Sferc giocato a settembre a Lumezzane. La sfida al San Filippo vale molto anche per gli emiliani attualmente fermi a