Volley, serie A2: Valsabbina imbattuta e ancora sola in vetta

Francesca Marmaglio

Una partenza zoppicante, poi la reazione contro Offanengo. Mercoledì al PalaGeorge arriva Talmassons

Un attacco di Vemon

Resta imbattuta e prima in classifica la Banca Valsabbina Millenium Brescia che, in terra cremonese, batte 3-0 la pericolosa Offanengo. Come ormai d’abitudine – e forse sarà un’abitudine da eliminare già mercoledì contro Talmassons perché potrebbe diventare letale contro le squadre più forti – Brescia parte a rallentatore, subendo fin troppo le avversarie. Momenti Nel primo set le padrone di casa sembrano avere la situazione in pugno, mentre la Valsabbina fatica e sbaglia anche cose molto sempli