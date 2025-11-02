Giornale di Brescia
Abbonati
Volley

Volley, serie A2: Valsabbina imbattuta e ancora sola in vetta

Francesca Marmaglio
Una partenza zoppicante, poi la reazione contro Offanengo. Mercoledì al PalaGeorge arriva Talmassons
Un attacco di Vemon
Un attacco di Vemon

Resta imbattuta e prima in classifica la Banca Valsabbina Millenium Brescia che, in terra cremonese, batte 3-0 la pericolosa Offanengo. Come ormai d’abitudine – e forse sarà un’abitudine da eliminare già mercoledì contro Talmassons perché potrebbe diventare letale contro le squadre più forti – Brescia parte a rallentatore, subendo fin troppo le avversarie. Momenti Nel primo set le padrone di casa sembrano avere la situazione in pugno, mentre la Valsabbina fatica e sbaglia anche cose molto sempli

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario