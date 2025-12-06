La Valsabbina si rialza: con Modena arriva l’iniezione di fiducia

Torna alla vittoria la Banca Valsabbina Millenium Brescia che al PalaGeorge batte 3-0 il fanalino di coda Modena. Un successo che fa bene alla classifica delle bresciane, ma la prestazione offerta non è ancora all’altezza della squadra vista all’inizio della stagione. Sempre troppi alti e bassi e blackout con parziali incassati anche di 7 punti. Non convince l’attacco che a fine partita si attesta sul 38%: sono 35 i punti che le modenesi regalano alle bresciane.

Guardando il referto finale, infatti, Amoruso si ferma a 10 palle messe a terra, così come Modestino, e sono le uniche due giocatrici ad andare in doppia cifra. Quindi ancora grande difficoltà in attacco, mentre vanno bene muro, battuta e difesa: a non aiutare, sicuramente, il gioco un po’ sporco delle modenesi, che fanno perdere ritmo alle padrone di casa. Da sottolineare la partenza come titolare della centrale Lea Orlandi – premiata meritatamente Mvp del match - che sostituisce Olivotto (a riposo) e quella dell’opposta Struka in campo al posto di Vernon (che entra solo a metà del 3 set quando la partita è già ben indirizzata).

Il match

Detto questo Brescia vince in tre set e con parziali molto buoni: Modena non arriva mai a fare 20 punti, sintomo che la squadra di casa tiene le redini del gioco senza troppi problemi. L’inizio del match però non è buono per Brescia che va sotto, ma recupera andando in vantaggio per la prima volta sul 12-11 con un muro di Amoruso. Da lì in poi, un po’ di alti e bassi, gioco non bellissimo, ma punteggio a favore (25-17).

Un po’ meglio l’approccio delle bresciane nella seconda frazione di gioco: funziona il muro e il servizio di Orlandi aiuta molto il gruppo. Modena fatica, sbaglia tanto e cade ancora questa volta 25-15.

Il terzo parziale è forse il migliore giocato da Brescia che sembra più tranquilla e gestisce meglio le fasi del gioco. Modena è nel pallone. Errore in battuta delle ospiti: 25-14 finale. Prossimo appuntamento sempre al PalaGeorge nell’infrasettimanale di mercoledì contro Altino.