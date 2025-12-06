Giornale di Brescia
Abbonati
Volley

La Valsabbina si rialza: con Modena arriva l’iniezione di fiducia

Francesca Marmaglio
Qualche sbavatura contro il fanalino di coda. Orlandi parte titolare ed è premiata Mvp
Loading video...
La Valsabbina torna alla vittoria
AA

Torna alla vittoria la Banca Valsabbina Millenium Brescia che al PalaGeorge batte 3-0 il fanalino di coda Modena. Un successo che fa bene alla classifica delle bresciane, ma la prestazione offerta non è ancora all’altezza della squadra vista all’inizio della stagione. Sempre troppi alti e bassi e blackout con parziali incassati anche di 7 punti. Non convince l’attacco che a fine partita si attesta sul 38%: sono 35 i punti che le modenesi regalano alle bresciane.

Guardando il referto finale, infatti, Amoruso si ferma a 10 palle messe a terra, così come Modestino, e sono le uniche due giocatrici ad andare in doppia cifra. Quindi ancora grande difficoltà in attacco, mentre vanno bene muro, battuta e difesa: a non aiutare, sicuramente, il gioco un po’ sporco delle modenesi, che fanno perdere ritmo alle padrone di casa. Da sottolineare la partenza come titolare della centrale Lea Orlandi – premiata meritatamente Mvp del match - che sostituisce Olivotto (a riposo) e quella dell’opposta Struka in campo al posto di Vernon (che entra solo a metà del 3 set quando la partita è già ben indirizzata).

Il match

Detto questo Brescia vince in tre set e con parziali molto buoni: Modena non arriva mai a fare 20 punti, sintomo che la squadra di casa tiene le redini del gioco senza troppi problemi. L’inizio del match però non è buono per Brescia che va sotto, ma recupera andando in vantaggio per la prima volta sul 12-11 con un muro di Amoruso. Da lì in poi, un po’ di alti e bassi, gioco non bellissimo, ma punteggio a favore (25-17).

Un po’ meglio l’approccio delle bresciane nella seconda frazione di gioco: funziona il muro e il servizio di Orlandi aiuta molto il gruppo. Modena fatica, sbaglia tanto e cade ancora questa volta 25-15.

Il terzo parziale è forse il migliore giocato da Brescia che sembra più tranquilla e gestisce meglio le fasi del gioco. Modena è nel pallone. Errore in battuta delle ospiti: 25-14 finale. Prossimo appuntamento sempre al PalaGeorge nell’infrasettimanale di mercoledì contro Altino.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Banca Valsabbina Millenium BresciaModenaserie A2
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario