La Valsabbina supera 3-0 Costa Volpino sotto gli occhi di Anna Danesi

La scaramanzia lo vieterebbe, ma la realtà è schiacciante: la Banca Valsabbina Millenium Brescia è attualmente la squadra più forte della serie A2. Brescia è il gruppo da battere e da 13 partite nessuno ci riesce. A cadere oggi anche Costa Volpino: al PalaGeorge finisce 3-0. Con i tre punti la Valsabbina consolida il suo vantaggio – sempre in attesa dello scontro diretto fra Talmassons e Costa Volpino di mercoledì – e il primo posto che ora vale 30 punti.

Riflessi

Anche oggi la prestazione delle bresciane è stata straordinaria: contro Costa Volpino, fresca vincitrice della Coppa Italia di serie A2, non c’è partita. A fare da spettatrice al bellissimo successo anche la capitana della Nazionale femminile, la bresciana Anna Danesi che a fine match ha abbracciato Parrocchiale e Modestino, firmato autografi e fatto foto con il pubblico.

Anna Danesi e il libero della Millenium Beatrice Parrocchiale

Unica nota negativa l’infortunio della centrale Rossella Olivotto nel primo set, sostituita da Orlandi sul 13-9. Per il resto ottimo livello in tutti i fondamentali per le bresciane che danno ancora dimostrazione, ribaltando il difficilissimo secondo set, di essere un gruppo forte soprattutto di testa.

Un primo set macchiato solo dal ko di Olivotto (scavigliata sotto a rete): per il resto è Brescia che detta i ritmi con ottime battute (solo 3 errori), efficacia in difesa e concretezza a muro. Kavalenka porta le sue dal 5-1 al 7-7, poi sono Michieletto e qualche muro ben assestato a consegnare alle padrone di casa il 25-15 finale.

Costa Volpino subisce l’impatto con la fisicità e l’efficienza difensiva delle bresciane, ma non molla. Così il secondo parziale parte più equilibrato, anzi ad un certo punto la bilancia pende per le bergamasche che diventano più precise in difesa innervosendo un po’ l’attacco delle bresciane. Nel frattempo però le padrone di casa restano attaccate, non lasciano scappare le ospiti e con un ace di Amoruso trovano il pareggio sul 20-20.

Francesca Michieletto - Foto Lega Volley

Da quel momento punto a punto fra le due squadre, ma poi esce il carattere della squadra di coach Solforati: chiude ancora Kavalenka 25-22. Il terzo set va via liscio per Brescia che fa tutto bene senza tentennare, mentre Costa Volpino arriva agli ultimi palloni con la lingua fuori. Finisce 25-15.